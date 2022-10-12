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Министр обороны Белоруссии заявил об угрозах военной безопасности страны - РИА Новости, 12.10.2022
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Министр обороны Белоруссии заявил об угрозах военной безопасности страны
Министр обороны Белоруссии заявил об угрозах военной безопасности страны - РИА Новости, 12.10.2022
Министр обороны Белоруссии заявил об угрозах военной безопасности страны
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин констатировал наличие прямых угроз военной безопасности республики. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:58
2022-10-12T17:00
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
киев
украина
белорусский автомобильный завод
нато
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин констатировал наличие прямых угроз военной безопасности республики."Анализ нездоровой обстановки и прогноз ее развития позволяют сделать ряд основных выводов, свидетельствующих о наличии прямых вызовов военной безопасности Республики Беларусь", - цитирует Sputnik выступление Хренина в среду в ходе встречи с коллективом Белорусского автомобильного завода.Основным вызовом глава минобороны назвал сохранение опасности задействования против Белоруссии войск, развернутых у ее границ. По словам министра, наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в восточноевропейском регионе сегодня беспрецедентное, в том числе на территории сопредельных с республикой государств.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, и формирование этой группировки уже идет.
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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, киев, украина, белорусский автомобильный завод, нато
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Киев, Украина, Белорусский автомобильный завод, НАТО
16:58 12.10.2022 (обновлено: 17:00 12.10.2022)
 
Министр обороны Белоруссии заявил об угрозах военной безопасности страны

Министр обороны Белоруссии Хренин констатировал наличие угроз безопасности страны

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин констатировал наличие прямых угроз военной безопасности республики.
"Анализ нездоровой обстановки и прогноз ее развития позволяют сделать ряд основных выводов, свидетельствующих о наличии прямых вызовов военной безопасности Республики Беларусь", - цитирует Sputnik выступление Хренина в среду в ходе встречи с коллективом Белорусского автомобильного завода.
Основным вызовом глава минобороны назвал сохранение опасности задействования против Белоруссии войск, развернутых у ее границ. По словам министра, наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в восточноевропейском регионе сегодня беспрецедентное, в том числе на территории сопредельных с республикой государств.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, и формирование этой группировки уже идет.
Сотрудник КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияКиевУкраинаБелорусский автомобильный заводНАТО
 
 
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