https://ria.ru/20221012/belorussiya-1823443231.html
Министр обороны Белоруссии заявил об угрозах военной безопасности страны
Министр обороны Белоруссии заявил об угрозах военной безопасности страны - РИА Новости, 12.10.2022
Министр обороны Белоруссии заявил об угрозах военной безопасности страны
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин констатировал наличие прямых угроз военной безопасности республики. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:58
2022-10-12T16:58
2022-10-12T17:00
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
киев
украина
белорусский автомобильный завод
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941471_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_9cff5adec61c9415f6e1e029179e7779.jpg
МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин констатировал наличие прямых угроз военной безопасности республики."Анализ нездоровой обстановки и прогноз ее развития позволяют сделать ряд основных выводов, свидетельствующих о наличии прямых вызовов военной безопасности Республики Беларусь", - цитирует Sputnik выступление Хренина в среду в ходе встречи с коллективом Белорусского автомобильного завода.Основным вызовом глава минобороны назвал сохранение опасности задействования против Белоруссии войск, развернутых у ее границ. По словам министра, наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в восточноевропейском регионе сегодня беспрецедентное, в том числе на территории сопредельных с республикой государств.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, и формирование этой группировки уже идет.
https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823244921.html
белоруссия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941471_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_1e4d11a8cb43e1a43503a8a3f4a48e16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, киев, украина, белорусский автомобильный завод, нато
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Киев, Украина, Белорусский автомобильный завод, НАТО
16:58 12.10.2022 (обновлено: 17:00 12.10.2022)
Министр обороны Белоруссии заявил об угрозах военной безопасности страны
Министр обороны Белоруссии Хренин констатировал наличие угроз безопасности страны