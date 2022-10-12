https://ria.ru/20221012/belorussiya-1823443231.html

Министр обороны Белоруссии заявил об угрозах военной безопасности страны

Министр обороны Белоруссии заявил об угрозах военной безопасности страны - РИА Новости, 12.10.2022

Министр обороны Белоруссии заявил об угрозах военной безопасности страны

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин констатировал наличие прямых угроз военной безопасности республики. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:58

2022-10-12T16:58

2022-10-12T17:00

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

киев

украина

белорусский автомобильный завод

нато

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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин констатировал наличие прямых угроз военной безопасности республики."Анализ нездоровой обстановки и прогноз ее развития позволяют сделать ряд основных выводов, свидетельствующих о наличии прямых вызовов военной безопасности Республики Беларусь", - цитирует Sputnik выступление Хренина в среду в ходе встречи с коллективом Белорусского автомобильного завода.Основным вызовом глава минобороны назвал сохранение опасности задействования против Белоруссии войск, развернутых у ее границ. По словам министра, наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в восточноевропейском регионе сегодня беспрецедентное, в том числе на территории сопредельных с республикой государств.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, и формирование этой группировки уже идет.

https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823244921.html

белоруссия

киев

украина

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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, киев, украина, белорусский автомобильный завод, нато