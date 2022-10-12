https://ria.ru/20221012/bayden-1823269820.html

Ошибки в конфликте на Украине чреваты "Армагеддоном", считает Байден

Ошибки в конфликте на Украине чреваты "Армагеддоном", считает Байден - РИА Новости, 12.10.2022

Ошибки в конфликте на Украине чреваты "Армагеддоном", считает Байден

Конфликт на Украине может сопровождаться ошибками и просчетами, которые чреваты "Армагеддоном", заявил президент США Джо Байден в интервью CNN. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T04:45

2022-10-12T04:45

2022-10-12T05:05

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Конфликт на Украине может сопровождаться ошибками и просчетами, которые чреваты "Армагеддоном", заявил президент США Джо Байден в интервью CNN."Он (Президент России Владимир Путин - Ред.) не может безнаказанно продолжать говорить о применении тактического ядерного оружия. Ошибки совершаются, и возможен просчет. Никому не нужно быть уверенным в том, что может произойти и закончиться Армагеддоном", - заявил Байден.В октябре на мероприятии Демократической партии Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 года столкнулся "с перспективой Армагеддона". Он заявил, что достаточно хорошо знает своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы понимать, что тот "не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия".Пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер после слов Байдена пришлось на брифинге объяснять, что заявление американского президента об угрозе "атомного Армагеддона" не опиралось на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия на Украине.При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно.Путин, говоря о заявлениях Запада, что те хотят воевать до "последнего украинца", отмечал, что это - трагедия для всего украинского народа, "но, похоже, все к этому и идет". Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявлял, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием, поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823269704.html

https://ria.ru/20221012/ssha-1823269600.html

https://ria.ru/20221012/bayden-1823269239.html

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