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Экспорт продукции АПК из Ростовской области может превысить показатель 2021

Экспорт продукции АПК из Ростовской области может превысить показатель 2021 - РИА Новости, 12.10.2022

Экспорт продукции АПК из Ростовской области может превысить показатель 2021

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Ростовской области в текущем году в денежном выражении может превысить показатель 2021 года в 6,8 миллиарда рублей,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:46

2022-10-12T13:46

2022-10-12T13:46

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт - РИА Новости. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Ростовской области в текущем году в денежном выражении может превысить показатель 2021 года в 6,8 миллиарда рублей, сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.По итогам 2021 года объем экспорта из Ростовской области в денежном выражении в фактических ценах составил порядка 6,8 миллиарда долларов. В текущем году планировалось экспортировать продукции на 6 миллиардов долларов."В этом году в денежном выражении мы продадим больше (чем в прошлом году)", - сказал Гончаров. Он отметил, что на начало октября регион уже экспортировал продукции АПК на сумму в 4,8 миллиарда долларов, что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.В частности, заметный рост спроса отмечается на масложировую продукцию. Так, объем экспорта данной продукции в денежном выражении составил почти 980 миллиона долларов, что на 21,4% выше аналогичного периода прошлого года. Объем экспорта зерновых составил в денежном выражении в фактических ценах почти 3,2 миллиарда долларов (рост на 5,3% к аналогичному периоду 2021 года)."Что касается географии: почти закрыт экспорт в европейские страны, но он традиционно был небольшой. А страны Африки, Азии также традиционно у нас продолжают покупать продукцию", - добавил Гончаров.

https://ria.ru/20221011/stroitelstvo-1823069227.html

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экономика, ростовская область, африка, азия