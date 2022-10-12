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Глава МЧС подарил памятные часы белгородскому мальчику Алеше - РИА Новости, 12.10.2022
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Глава МЧС подарил памятные часы белгородскому мальчику Алеше
Глава МЧС подарил памятные часы белгородскому мальчику Алеше - РИА Новости, 12.10.2022
Глава МЧС подарил памятные часы белгородскому мальчику Алеше
Глава МЧС России Александр Куренков вручил памятные часы с символикой министерства восьмилетнему Алеше Павличенко, встречающему колонны с российскими... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:49
2022-10-12T15:49
общество
россия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вручил памятные часы с символикой министерства восьмилетнему Алеше Павличенко, встречающему колонны с российскими военнослужащими в приграничном районе Белгородской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."На встречу с министром в мобильный пункт в Белгородской области приехал восьмилетний Алеша Павличенко. Мальчик живет в приграничном районе Белгородской области и всегда приветствует военнослужащих: машет проезжающим машинам и по-детски трогательного отдает воинское приветствие российским защитникам", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что министр подарил юному патриоту памятные часы с символикой МЧС России."Из таких мальчишек, как ты, вырастают настоящие бойцы, смелые и отважные защитники отечества", - приводит пресс-служба министерства слова Куренкова.По данным МЧС РФ, на Белогородчине развернут мобильный городок из 87 палаток на 840 человек для временного размещения эвакуированных жителей Харьковской области. Все помещения отапливаются, для детей организованное четырехразовое питание, а для взрослых - трехразовое. Кроме того, оборудованы комнаты матери и ребенка, игровые помещения.Мальчик Алеша из Белгородской области за несколько дней прославился на всю страну, когда стал выбегать приветствовать российских военных. В начале августа губернатор области Вячеслав Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину шоколад "Алёшка" и рассказал историю мальчика.
https://ria.ru/20220803/malchik-1806983662.html
https://ria.ru/20220612/rosgvardiya-1794886873.html
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общество, россия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)
Общество, Россия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС)
15:49 12.10.2022
 
Глава МЧС подарил памятные часы белгородскому мальчику Алеше

Глава МЧС Куренков подарил белгородскому мальчику Алеше памятные часы

© Фото : МЧС РоссииГлава МЧС России Александр Куренков подарил памятные часы Алеше Павличенко из Белгородской области
Глава МЧС России Александр Куренков подарил памятные часы Алеше Павличенко из Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : МЧС России
Глава МЧС России Александр Куренков подарил памятные часы Алеше Павличенко из Белгородской области
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вручил памятные часы с символикой министерства восьмилетнему Алеше Павличенко, встречающему колонны с российскими военнослужащими в приграничном районе Белгородской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"На встречу с министром в мобильный пункт в Белгородской области приехал восьмилетний Алеша Павличенко. Мальчик живет в приграничном районе Белгородской области и всегда приветствует военнослужащих: машет проезжающим машинам и по-детски трогательного отдает воинское приветствие российским защитникам", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что министр подарил юному патриоту памятные часы с символикой МЧС России.
"Из таких мальчишек, как ты, вырастают настоящие бойцы, смелые и отважные защитники отечества", - приводит пресс-служба министерства слова Куренкова.
По данным МЧС РФ, на Белогородчине развернут мобильный городок из 87 палаток на 840 человек для временного размещения эвакуированных жителей Харьковской области. Все помещения отапливаются, для детей организованное четырехразовое питание, а для взрослых - трехразовое. Кроме того, оборудованы комнаты матери и ребенка, игровые помещения.
Мальчик Алеша из Белгородской области за несколько дней прославился на всю страну, когда стал выбегать приветствовать российских военных. В начале августа губернатор области Вячеслав Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину шоколад "Алёшка" и рассказал историю мальчика.
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ОбществоРоссияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)
 
 
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