https://ria.ru/20221012/afrika-1823346742.html
Россия не рассматривает Африку как сырьевую базу, заявили в МИД
Россия не рассматривает Африку как сырьевую базу, заявили в МИД - РИА Новости, 12.10.2022
Россия не рассматривает Африку как сырьевую базу, заявили в МИД
Россия не рассматривает африканский континент как сырьевую базу для своей экономики, у Москвы достаточно своего сырья, заявил в среду посол по особым поручениям РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:12
2022-10-12T13:12
2022-10-12T13:12
россия
африка
москва
олег озеров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия не рассматривает африканский континент как сырьевую базу для своей экономики, у Москвы достаточно своего сырья, заявил в среду посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров."Особенность российской позиции: мы не рассматриваем африканский континент как сырьевую базу для своей экономики, у нас своего сырья много. Поэтому мы готовы и готовить инженерные кадры, и передавать технологии, компетенции, и это, собственно говоря, традиция России", - сказал он в рамках панельной сессии форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН)."Мы считаем, что задача России и африканских стран - это укрепление африканского суверенитета в сфере политики, экономики и энергетики. А это означает создание собственных мощностей не только по добыче энергетических ресурсов, но и по их переработке на месте", - добавил Озеров.При этом дипломат подчеркнул, что африканскому контингенту нужно в первую очередь обеспечить не экспорт энергоресурсов, а обеспечить энергетическую безопасность самой Африки.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/energetika-1823344277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, москва, олег озеров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Африка, Москва, Олег Озеров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия не рассматривает Африку как сырьевую базу, заявили в МИД
МИД: Россия не рассматривает африканский континент как сырьевую базу для своей экономики
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия не рассматривает африканский континент как сырьевую базу для своей экономики, у Москвы достаточно своего сырья, заявил в среду посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
"Особенность российской позиции: мы не рассматриваем африканский континент как сырьевую базу для своей экономики, у нас своего сырья много. Поэтому мы готовы и готовить инженерные кадры, и передавать технологии, компетенции, и это, собственно говоря, традиция России", - сказал он в рамках панельной сессии форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
"Мы считаем, что задача России и африканских стран - это укрепление африканского суверенитета в сфере политики, экономики и энергетики. А это означает создание собственных мощностей не только по добыче энергетических ресурсов, но и по их переработке на месте", - добавил Озеров.
При этом дипломат подчеркнул, что африканскому контингенту нужно в первую очередь обеспечить не экспорт энергоресурсов, а обеспечить энергетическую безопасность самой Африки
.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.