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Депутат МГД Леонид Зюганов сообщил о решении ситуации с неуплатой за бензин - РИА Новости, 11.10.2022
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Депутат МГД Леонид Зюганов сообщил о решении ситуации с неуплатой за бензин
Депутат МГД Леонид Зюганов сообщил о решении ситуации с неуплатой за бензин - РИА Новости, 11.10.2022
Депутат МГД Леонид Зюганов сообщил о решении ситуации с неуплатой за бензин
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов сообщил РИА Новости, что ситуация с неуплатой за бензин для заправки автомобиля решена, никаких проблем нет. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:13
2022-10-11T15:13
геннадий зюганов
кутузовский проспект
telegram (приложение)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов сообщил РИА Новости, что ситуация с неуплатой за бензин для заправки автомобиля решена, никаких проблем нет.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что 8 октября в Москве задержали депутата Мосгордумы, внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова, так как он якобы уехал с заправки, не дождавшись, пока пройдет оплата за бензин. Геннадий Зюганов, комментируя РИА Новости эти данные, не исключил, что это провокация."Это же очередная провокация, всем понятно адекватным людям. Да, была ситуация, меня остановили 8 октября, сказали: "Слушай, ты в определенной базе появился", - рассказал Леонид Зюганов.Он добавил, что его попросили "доехать до Можайки" и "задать вопросы в УВД"."Я доехал, мне говорят: "Вот на вас написали заявление, на заправке у вас карта не прошла, судя по всему". Я приехал на заправку, оплатил", - отметил политик.Он подтвердил, что на данный момент ситуация решена и никаких проблем нет, отметил, что речь о краже не шла."Журналистам бы лучше разбираться в вопросах, о которых они пишут, прежде чем просто что-то репостить. Кража от 4,5 тысяч рублей, когда доказан умысел - вот это кража. А когда человек взял что-то на кассе и ему не сообщили, прошла или не прошла оплата, и он ушел, это уже совершенно другая история", - пояснил депутат.Зюганов добавил, что у него вызывает большой вопрос, как эта ситуация освещается в медиа, и выразил мнение, что это может быть чьим-то заказом.В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что инцидент произошел в прошедшую субботу: машину Леонида Зюганова остановили на Кутузовском проспекте. Как отметил источник, еще в сентябре Зюганов заправлялся на одной из АЗС, топливо почти на 3 тысячи рублей он оплатил банковской картой, и как позднее выяснилось, оплата не прошла, тем не менее, никто из работников заправки его не остановил."Полиция проводит проверку по данному факту", - рассказал собеседник агентства, не уточнив, отпустили ли Зюганова.
https://ria.ru/20221011/zyuganov-1823018539.html
https://ria.ru/20220919/zyuganov-1817994881.html
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геннадий зюганов, кутузовский проспект, telegram (приложение)
Геннадий Зюганов, Кутузовский проспект, Telegram (приложение)
15:13 11.10.2022
 
Депутат МГД Леонид Зюганов сообщил о решении ситуации с неуплатой за бензин

Депутат МГД Леонид Зюганов сообщил о решении ситуации с неуплатой за бензин для заправки

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДепутат Мосгордумы Леонид Зюганов
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов сообщил РИА Новости, что ситуация с неуплатой за бензин для заправки автомобиля решена, никаких проблем нет.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что 8 октября в Москве задержали депутата Мосгордумы, внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова, так как он якобы уехал с заправки, не дождавшись, пока пройдет оплата за бензин. Геннадий Зюганов, комментируя РИА Новости эти данные, не исключил, что это провокация.
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"Это же очередная провокация, всем понятно адекватным людям. Да, была ситуация, меня остановили 8 октября, сказали: "Слушай, ты в определенной базе появился", - рассказал Леонид Зюганов.
Он добавил, что его попросили "доехать до Можайки" и "задать вопросы в УВД".
"Я доехал, мне говорят: "Вот на вас написали заявление, на заправке у вас карта не прошла, судя по всему". Я приехал на заправку, оплатил", - отметил политик.
Он подтвердил, что на данный момент ситуация решена и никаких проблем нет, отметил, что речь о краже не шла.
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"Журналистам бы лучше разбираться в вопросах, о которых они пишут, прежде чем просто что-то репостить. Кража от 4,5 тысяч рублей, когда доказан умысел - вот это кража. А когда человек взял что-то на кассе и ему не сообщили, прошла или не прошла оплата, и он ушел, это уже совершенно другая история", - пояснил депутат.
Зюганов добавил, что у него вызывает большой вопрос, как эта ситуация освещается в медиа, и выразил мнение, что это может быть чьим-то заказом.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что инцидент произошел в прошедшую субботу: машину Леонида Зюганова остановили на Кутузовском проспекте. Как отметил источник, еще в сентябре Зюганов заправлялся на одной из АЗС, топливо почти на 3 тысячи рублей он оплатил банковской картой, и как позднее выяснилось, оплата не прошла, тем не менее, никто из работников заправки его не остановил.
"Полиция проводит проверку по данному факту", - рассказал собеседник агентства, не уточнив, отпустили ли Зюганова.
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Геннадий ЗюгановКутузовский проспектTelegram (приложение)
 
 
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