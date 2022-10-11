https://ria.ru/20221011/zima-1823152486.html

В МВФ спрогнозировали тяжелую зиму для Европы

В МВФ спрогнозировали тяжелую зиму для Европы - РИА Новости, 11.10.2022

В МВФ спрогнозировали тяжелую зиму для Европы

Зима 2022 года окажется тяжелой для Европы в связи с возникшим энергетическим кризисом, но следующая зима 2023 года может стать еще хуже, заявил во вторник... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:23

2022-10-11T16:23

2022-10-11T16:33

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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Зима 2022 года окажется тяжелой для Европы в связи с возникшим энергетическим кризисом, но следующая зима 2023 года может стать еще хуже, заявил во вторник главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша на презентации доклада МВФ."Зима 2022 будет тяжелой, но зима 2023 может стать еще хуже", - заявил он.Представитель МВФ также отметил, что энергетический кризис в Европе не является "промежуточным шоком" и окажется более обширным и устойчивым.

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816560761.html

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