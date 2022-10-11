https://ria.ru/20221011/zhertva-1823025054.html

Неизвестный пожертвовал мечети в Набережных Челнах 30 миллионов рублей

Неизвестный пожертвовал мечети в Набережных Челнах 30 миллионов рублей - РИА Новости, 11.10.2022

Неизвестный пожертвовал мечети в Набережных Челнах 30 миллионов рублей

На счёт строительства соборной мечети Набережных Челнов поступили 30 млн рублей от прихожанина, который пожелал остаться неизвестным, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:15

2022-10-11T11:15

2022-10-11T11:20

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На счёт строительства соборной мечети Набережных Челнов поступили 30 млн рублей от прихожанина, который пожелал остаться неизвестным, сообщил РИА Новости имам-мухтасиб города Алфас Гайфуллин."Буквально на днях один из верующих сделал пожертвование на строительство соборной мечети Набережных Челнов в размере 30 млн рублей. Это из ряда вон выходящее событие со знаком плюс. При этом человек пожелал, чтобы его имя осталось втайне. Это право и воля верующего", - сообщил Гайфуллин.По его словам, внесённая сумма пожертвования даже вызвала споры в общине."Некоторые говорили, что 30 млн рублей собрала группа верующих в течение нескольких месяцев. Но проверка показала, что внесённые пожертвования поступили от одного человека", - сказал собеседник агентства.Директор фонда поддержки строительства комплекса соборной мечети Набережных Челнов Уел Хусаинов подтвердил РИА Новости, что сумма на строительство соборной мечети Набережных Челнов поступили от одного физического лица."Деньги пойдут на строительство и возведение трех больших куполов соборной мечети", - сказал Хусаинов.

https://ria.ru/20220929/dagestan-1820381821.html

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жилье, набережные челны