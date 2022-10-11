Работу женщин в экспорте РФ обсудят на форуме "Сделано в России"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сессия "Женщины-экспортеры. "Сделано в России": гордость или предубеждения?" пройдет 21 октября в ходе международного экспортного форума, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Долгое время среди российских потребителей существовало убеждение, что "иностранное" означает "лучшее". Существует ли такое предубеждение сегодня или мы можем гордиться товарами, сделанными в России? Своим мнением поделятся предпринимательницы, которые создали и развивают собственные бренды, пользующиеся успехом как у российских покупателей, так и у зарубежных", - объяснили в РЭЦ.
Там добавили, что в ходе сессии участники обсудят, влияет ли информация о том, что товар произведен в Российской Федерации, на объемы продаж на внешних рынках, как она воспринимается: позитивно или негативно и поможет ли сертификация на улучшенные свойства продукции повысить привлекательность российских товаров на внутреннем и внешних рынках.
Кроме того, собравшимся расскажут, что нужно сделать, чтобы товары со знаком "Сделано в России" завоевывали международные рынки.
"Ждем вас на сессии "Женщины-экспортеры. "Сделано в России": гордость или предубеждения?" на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.
"Долгое время среди российских потребителей существовало убеждение, что "иностранное" означает "лучшее". Существует ли такое предубеждение сегодня или мы можем гордиться товарами, сделанными в России? Своим мнением поделятся предпринимательницы, которые создали и развивают собственные бренды, пользующиеся успехом как у российских покупателей, так и у зарубежных", - объяснили в РЭЦ.
Там добавили, что в ходе сессии участники обсудят, влияет ли информация о том, что товар произведен в Российской Федерации, на объемы продаж на внешних рынках, как она воспринимается: позитивно или негативно и поможет ли сертификация на улучшенные свойства продукции повысить привлекательность российских товаров на внутреннем и внешних рынках.
Кроме того, собравшимся расскажут, что нужно сделать, чтобы товары со знаком "Сделано в России" завоевывали международные рынки.
"Ждем вас на сессии "Женщины-экспортеры. "Сделано в России": гордость или предубеждения?" на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.
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