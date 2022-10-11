https://ria.ru/20221011/zhenschiny-1823171575.html

Работу женщин в экспорте РФ обсудят на форуме "Сделано в России"

Работу женщин в экспорте РФ обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 11.10.2022

Работу женщин в экспорте РФ обсудят на форуме "Сделано в России"

Сессия "Женщины-экспортеры. "Сделано в России": гордость или предубеждения?" пройдет 21 октября в ходе международного экспортного форума, сообщает Российский... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:08

2022-10-11T17:08

2022-10-11T17:08

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

экономика

технологии

форум "сделано в россии"

сделано в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800342716_0:555:2609:2023_1920x0_80_0_0_f9fa5463edaa8e5b3fcb94563e67a609.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сессия "Женщины-экспортеры. "Сделано в России": гордость или предубеждения?" пройдет 21 октября в ходе международного экспортного форума, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Долгое время среди российских потребителей существовало убеждение, что "иностранное" означает "лучшее". Существует ли такое предубеждение сегодня или мы можем гордиться товарами, сделанными в России? Своим мнением поделятся предпринимательницы, которые создали и развивают собственные бренды, пользующиеся успехом как у российских покупателей, так и у зарубежных", - объяснили в РЭЦ.Там добавили, что в ходе сессии участники обсудят, влияет ли информация о том, что товар произведен в Российской Федерации, на объемы продаж на внешних рынках, как она воспринимается: позитивно или негативно и поможет ли сертификация на улучшенные свойства продукции повысить привлекательность российских товаров на внутреннем и внешних рынках.Кроме того, собравшимся расскажут, что нужно сделать, чтобы товары со знаком "Сделано в России" завоевывали международные рынки."Ждем вас на сессии "Женщины-экспортеры. "Сделано в России": гордость или предубеждения?" на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.

https://ria.ru/20220930/rets-1820525062.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика, технологии, форум "сделано в россии", сделано в россии