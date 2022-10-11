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Зеленский заявил, что скоординировал позиции с премьером Италии - РИА Новости, 11.10.2022
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Зеленский заявил, что скоординировал позиции с премьером Италии
Зеленский заявил, что скоординировал позиции с премьером Италии - РИА Новости, 11.10.2022
Зеленский заявил, что скоординировал позиции с премьером Италии
Владимир Зеленский заявил, что скоординировал с премьер-министром Италии Марио Драги позиции перед встречей "Большой семерки". РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:04
2022-10-11T14:04
в мире
марио драги
владимир зеленский
владимир путин
украина
италия
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что скоординировал с премьер-министром Италии Марио Драги позиции перед встречей "Большой семерки"."В рамках диалога с премьер-министром Италии Марио Драги рассказал о последствиях ракетного террора России. Скоординировали позиции накануне важных международных мероприятий, в том числе саммита "Группы семи". Благодарен за последовательную весомую поддержку", - написал Зеленский в Telegram-канале.Во вторник страны "Большой семерки" проведут внеочередное заседание на уровне глав государств и правительств в режиме видеосвязи. Участники обсудят последствия ударов по объектам Украины, в начале разговора в видеозвонке примет участие Зеленский.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221010/kanada-1822806977.html
https://ria.ru/20221010/es-1822964562.html
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в мире, марио драги, владимир зеленский, владимир путин, украина, италия, россия, g7, вооруженные силы рф
В мире, Марио Драги, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Италия, Россия, G7, Вооруженные силы РФ
14:04 11.10.2022
 
Зеленский заявил, что скоординировал позиции с премьером Италии

Зеленский заявил, что скоординировал позиции с премьером Италии перед встречей G7

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что скоординировал с премьер-министром Италии Марио Драги позиции перед встречей "Большой семерки".
"В рамках диалога с премьер-министром Италии Марио Драги рассказал о последствиях ракетного террора России. Скоординировали позиции накануне важных международных мероприятий, в том числе саммита "Группы семи". Благодарен за последовательную весомую поддержку", - написал Зеленский в Telegram-канале.
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Во вторник страны "Большой семерки" проведут внеочередное заседание на уровне глав государств и правительств в режиме видеосвязи. Участники обсудят последствия ударов по объектам Украины, в начале разговора в видеозвонке примет участие Зеленский.
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
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В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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В миреМарио ДрагиВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаИталияРоссияG7Вооруженные силы РФ
 
 
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