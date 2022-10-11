https://ria.ru/20221011/zdorove-1823055182.html

Мурашко рассказал о планах сотрудничества России и Сирии по здравоохранению

Мурашко рассказал о планах сотрудничества России и Сирии по здравоохранению - РИА Новости, 11.10.2022

Мурашко рассказал о планах сотрудничества России и Сирии по здравоохранению

Россия и Сирия планируют развивать сотрудничество по инфекционной безопасности, в том числе по исследованию новых возбудителей и мониторингу изменчивости... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:17

2022-10-11T12:17

2022-10-11T12:17

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

сирия

дамаск (город)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия и Сирия планируют развивать сотрудничество по инфекционной безопасности, в том числе по исследованию новых возбудителей и мониторингу изменчивости коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы планируем также взаимодействие по направлениям инфекционной безопасности, в том числе касаемой исследований новых возбудителей, мониторинга изменчивости COVID-19 и многих других направлений", - сказал Мурашко на Международной российско-сирийской конференции по здравоохранению.Кроме того, в рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между Сеченовским университетом и университетом Дамаска. В ближайшее время в Россию приедут 12 специалистов из Сирии на стажировку и для обмена знаниями, уточнил министр.

https://ria.ru/20221009/siriya-1822673206.html

россия

сирия

дамаск (город)

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здоровье - общество, михаил мурашко, россия, сирия, дамаск (город)