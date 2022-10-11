https://ria.ru/20221011/zdorove-1822986066.html

В ЦРПТ оценили запасы психотропных лекарств в России

В ЦРПТ оценили запасы психотропных лекарств в России - РИА Новости, 11.10.2022

В ЦРПТ оценили запасы психотропных лекарств в России

Запасов медицинских наркотических средств и психотропных препаратов в России хватит более чем на 7,5 месяцев, рисков их дефицита не наблюдается, сообщил РИА... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T06:22

2022-10-11T06:22

2022-10-11T07:29

россия

rnc pharma

здоровье

общество

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Запасов медицинских наркотических средств и психотропных препаратов в России хватит более чем на 7,5 месяцев, рисков их дефицита не наблюдается, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).В то же время розничные продажи этих лекарств в штуках за 9 месяцев 2022 года сократились на 8%, достигнув значения в 286 миллионов упаковок. "Как правило, такие препараты назначаются курсами на несколько недель, а одна упаковка рассчитана в среднем на неделю приема", - отмечают эксперты ЦРПТ.По данным ЦРПТ, расходы россиян в январе-сентябре на наркотические и психотропные медикаменты составили 21,4 миллиарда рублей, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 28%.По данным RNC Pharma, с января по август 2022 года в Россию было ввезено 300 килограммов фармацевтической субстанции морфина, что примерно вдвое больше, чем было поставлено за аналогичный период 2021 года.Отмечается, что практически весь объем поставок фармацевтической субстанции морфина в 2021 году пришелся на август, в 2022 году было зафиксировано две поставки - в апреле и мае. В то же время в импорте медицинских наркотических средств и психотропных препаратов основную роль играют российские производители. В упаковках на них приходится порядка 88% рынка, в денежном выражении - порядка 87%, следует из данных RNC Pharma.

https://realty.ria.ru/20221011/stress-1822848575.html

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россия, rnc pharma, здоровье, общество