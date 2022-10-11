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В ЦРПТ оценили запасы психотропных лекарств в России - РИА Новости, 11.10.2022
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В ЦРПТ оценили запасы психотропных лекарств в России
В ЦРПТ оценили запасы психотропных лекарств в России - РИА Новости, 11.10.2022
В ЦРПТ оценили запасы психотропных лекарств в России
Запасов медицинских наркотических средств и психотропных препаратов в России хватит более чем на 7,5 месяцев, рисков их дефицита не наблюдается, сообщил РИА... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T06:22
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россия
rnc pharma
здоровье
общество
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Запасов медицинских наркотических средств и психотропных препаратов в России хватит более чем на 7,5 месяцев, рисков их дефицита не наблюдается, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).В то же время розничные продажи этих лекарств в штуках за 9 месяцев 2022 года сократились на 8%, достигнув значения в 286 миллионов упаковок. "Как правило, такие препараты назначаются курсами на несколько недель, а одна упаковка рассчитана в среднем на неделю приема", - отмечают эксперты ЦРПТ.По данным ЦРПТ, расходы россиян в январе-сентябре на наркотические и психотропные медикаменты составили 21,4 миллиарда рублей, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 28%.По данным RNC Pharma, с января по август 2022 года в Россию было ввезено 300 килограммов фармацевтической субстанции морфина, что примерно вдвое больше, чем было поставлено за аналогичный период 2021 года.Отмечается, что практически весь объем поставок фармацевтической субстанции морфина в 2021 году пришелся на август, в 2022 году было зафиксировано две поставки - в апреле и мае. В то же время в импорте медицинских наркотических средств и психотропных препаратов основную роль играют российские производители. В упаковках на них приходится порядка 88% рынка, в денежном выражении - порядка 87%, следует из данных RNC Pharma.
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россия, rnc pharma, здоровье, общество
Россия, RNC Pharma, Здоровье, Общество
06:22 11.10.2022 (обновлено: 07:29 11.10.2022)
 
В ЦРПТ оценили запасы психотропных лекарств в России

ЦРПТ: психотропных лекарств в России хватит более чем на полгода, рисков их дефицита нет

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкФармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Запасов медицинских наркотических средств и психотропных препаратов в России хватит более чем на 7,5 месяцев, рисков их дефицита не наблюдается, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"В России ситуация с поставками медицинских наркотических средств и психотропных препаратов стабильна... Рисков, связанных с дефицитом таких препаратов, в России не наблюдается: сформированы значительные запасы, а производство и импорт не прекращаются. При сохранении текущего спроса имеющегося стока хватит более чем на 7,5 месяцев", - говорится в сообщении.
В то же время розничные продажи этих лекарств в штуках за 9 месяцев 2022 года сократились на 8%, достигнув значения в 286 миллионов упаковок. "Как правило, такие препараты назначаются курсами на несколько недель, а одна упаковка рассчитана в среднем на неделю приема", - отмечают эксперты ЦРПТ.
По данным ЦРПТ, расходы россиян в январе-сентябре на наркотические и психотропные медикаменты составили 21,4 миллиарда рублей, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 28%.
По данным RNC Pharma, с января по август 2022 года в Россию было ввезено 300 килограммов фармацевтической субстанции морфина, что примерно вдвое больше, чем было поставлено за аналогичный период 2021 года.
Отмечается, что практически весь объем поставок фармацевтической субстанции морфина в 2021 году пришелся на август, в 2022 году было зафиксировано две поставки - в апреле и мае. В то же время в импорте медицинских наркотических средств и психотропных препаратов основную роль играют российские производители. В упаковках на них приходится порядка 88% рынка, в денежном выражении - порядка 87%, следует из данных RNC Pharma.
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