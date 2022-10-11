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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/zaporozhe-1823020991.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 11.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Запорожье. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:02
2022-10-11T11:17
запорожье
в мире
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Запорожье. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух написал в своем Telegram-канале, что Запорожье атакован ракетами, "целями стали объекты инфраструктуры".Во вторник утром украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины.Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что в понедельник утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области, Запорожье, Винница, Сумы, Житомир. Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
запорожье
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запорожье, в мире, украина
Запорожье, В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина
11:02 11.10.2022 (обновлено: 11:17 11.10.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

"Страна.ua" сообщила о взрывах в Запорожье

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Запорожье.
Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух написал в своем Telegram-канале, что Запорожье атакован ракетами, "целями стали объекты инфраструктуры".
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 08:00
Началась новая стадия демонтажа Украины
Во вторник утром украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины.
Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что в понедельник утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.
Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области, Запорожье, Винница, Сумы, Житомир. Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВ миреУкраина
 
 
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