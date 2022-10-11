https://ria.ru/20221011/zaporozhe-1823011575.html

Запорожские власти заявили об активизации украинских ДРГ в регионе

Запорожские власти заявили об активизации украинских ДРГ в регионе - РИА Новости, 11.10.2022

Запорожские власти заявили об активизации украинских ДРГ в регионе

Высокая активность украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) наблюдается на линии Орехов – Гуляй Поле в Запорожской области, что говорит о... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:34

2022-10-11T10:34

2022-10-11T10:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Высокая активность украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) наблюдается на линии Орехов – Гуляй Поле в Запорожской области, что говорит о прощупывании обороны противником, сообщил во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Основная подготовка к наступлению идет в районе Орехов - Гуляй Поле. Засылаются ДРГ противника, они пытаются прощупать оборону. Мне известно о как минимум семи подобных действиях на достаточно небольшом участке фронта. Это высокая плотность активности ДРГ", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live". По его словам, российские военные сейчас наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе сел Малиновка, Новоалександровка, Зализничное, Красное, а также в городе Никополь.Накануне тот же Рогов сообщил РИА Новости, что киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. По его словам, провокации могут быть предприняты уже в ближайшее время, максимум две-три недели.

https://ria.ru/20220924/diversanty-1819125253.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр