Запорожские власти заявили об активизации украинских ДРГ в регионе
Представитель запорожских властей Рогов заявил об активизации украинских ДРГ в регионе
© РИА Новости / / Перейти в медиабанкЧлен главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Высокая активность украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) наблюдается на линии Орехов – Гуляй Поле в Запорожской области, что говорит о прощупывании обороны противником, сообщил во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Основная подготовка к наступлению идет в районе Орехов - Гуляй Поле. Засылаются ДРГ противника, они пытаются прощупать оборону. Мне известно о как минимум семи подобных действиях на достаточно небольшом участке фронта. Это высокая плотность активности ДРГ", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live". По его словам, российские военные сейчас наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе сел Малиновка, Новоалександровка, Зализничное, Красное, а также в городе Никополь.
Накануне тот же Рогов сообщил РИА Новости, что киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. По его словам, провокации могут быть предприняты уже в ближайшее время, максимум две-три недели.
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