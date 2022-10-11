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Запорожские власти заявили об активизации украинских ДРГ в регионе - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/zaporozhe-1823011575.html
Запорожские власти заявили об активизации украинских ДРГ в регионе
Запорожские власти заявили об активизации украинских ДРГ в регионе - РИА Новости, 11.10.2022
Запорожские власти заявили об активизации украинских ДРГ в регионе
Высокая активность украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) наблюдается на линии Орехов – Гуляй Поле в Запорожской области, что говорит о... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:34
2022-10-11T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Высокая активность украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) наблюдается на линии Орехов – Гуляй Поле в Запорожской области, что говорит о прощупывании обороны противником, сообщил во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Основная подготовка к наступлению идет в районе Орехов - Гуляй Поле. Засылаются ДРГ противника, они пытаются прощупать оборону. Мне известно о как минимум семи подобных действиях на достаточно небольшом участке фронта. Это высокая плотность активности ДРГ", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live". По его словам, российские военные сейчас наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе сел Малиновка, Новоалександровка, Зализничное, Красное, а также в городе Никополь.Накануне тот же Рогов сообщил РИА Новости, что киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. По его словам, провокации могут быть предприняты уже в ближайшее время, максимум две-три недели.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:34 11.10.2022
 
Запорожские власти заявили об активизации украинских ДРГ в регионе

Представитель запорожских властей Рогов заявил об активизации украинских ДРГ в регионе

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЧлен главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости /
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Высокая активность украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) наблюдается на линии Орехов – Гуляй Поле в Запорожской области, что говорит о прощупывании обороны противником, сообщил во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Основная подготовка к наступлению идет в районе Орехов - Гуляй Поле. Засылаются ДРГ противника, они пытаются прощупать оборону. Мне известно о как минимум семи подобных действиях на достаточно небольшом участке фронта. Это высокая плотность активности ДРГ", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live". По его словам, российские военные сейчас наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе сел Малиновка, Новоалександровка, Зализничное, Красное, а также в городе Никополь.
Накануне тот же Рогов сообщил РИА Новости, что киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. По его словам, провокации могут быть предприняты уже в ближайшее время, максимум две-три недели.
Российский военнослужащий возле КПП в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 10:35
В Запорожской области нейтрализовали группу диверсантов на внедорожниках
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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