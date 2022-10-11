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Для стабилизации экономики Запад должен снять санкции, заявила Захарова - РИА Новости, 11.10.2022
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Для стабилизации экономики Запад должен снять санкции, заявила Захарова
Для стабилизации экономики Запад должен снять санкции, заявила Захарова - РИА Новости, 11.10.2022
Для стабилизации экономики Запад должен снять санкции, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала совет США и странам Запада по поводу того, как стабилизировать цены на топливо и экономическую ситуацию в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:19
2022-10-11T17:19
мария захарова
александр новак
россия
сша
вашингтон (штат)
опек
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала совет США и странам Запада по поводу того, как стабилизировать цены на топливо и экономическую ситуацию в целом: нужно просто отказаться от нелегитимных санкций, введенных против поставщиков энергоресурсов, и в том числе против России."Я могу подсказать американской стороне самый простой и очевидный способ выхода из нынешнего энергетического кризиса. Кстати говоря, и стабилизация нефтяных цен произойдет, да и вообще экономически полегче им станет. Просто волшебный способ, не поверите. Надо просто отказаться от всех санкций, которые они ввели - всех незаконных рестрикций - и наконец перейти к свободной экономике, основанной во многом на саморегулировании, в рамках существующих международно-правовых норм и правил", - заявила Захарова во время брифинга во вторник.Она подчеркнула, что сегодня мировой нефтяной рынок сталкивается с новыми вызовами - из-за нелегитимных санкций, введенных странами Запада, в первую очередь со стороны Вашингтона. По ее словам, введенные санкции разрушают экономику, но при этом США и Запад в целом пытаются предъявлять претензии к решению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.Альянс ОПЕК+ на совещании в Вене 5 октября решил сократить с ноября добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Российский вице-премьер Александр Новак говорил, что решение необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.
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мария захарова, александр новак, россия, сша, вашингтон (штат), опек, цены на нефть, экономика
Мария Захарова, Александр Новак, Россия, США, Вашингтон (штат), ОПЕК, Цены на нефть, Экономика
17:19 11.10.2022
 
Для стабилизации экономики Запад должен снять санкции, заявила Захарова

Захарова: для стабилизации экономики и цен на топливо Запад должен отказаться от санкций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала совет США и странам Запада по поводу того, как стабилизировать цены на топливо и экономическую ситуацию в целом: нужно просто отказаться от нелегитимных санкций, введенных против поставщиков энергоресурсов, и в том числе против России.
"Я могу подсказать американской стороне самый простой и очевидный способ выхода из нынешнего энергетического кризиса. Кстати говоря, и стабилизация нефтяных цен произойдет, да и вообще экономически полегче им станет. Просто волшебный способ, не поверите. Надо просто отказаться от всех санкций, которые они ввели - всех незаконных рестрикций - и наконец перейти к свободной экономике, основанной во многом на саморегулировании, в рамках существующих международно-правовых норм и правил", - заявила Захарова во время брифинга во вторник.
Она подчеркнула, что сегодня мировой нефтяной рынок сталкивается с новыми вызовами - из-за нелегитимных санкций, введенных странами Запада, в первую очередь со стороны Вашингтона. По ее словам, введенные санкции разрушают экономику, но при этом США и Запад в целом пытаются предъявлять претензии к решению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.
Альянс ОПЕК+ на совещании в Вене 5 октября решил сократить с ноября добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Российский вице-премьер Александр Новак говорил, что решение необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.
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Мария ЗахароваАлександр НовакРоссияСШАВашингтон (штат)ОПЕКЦены на нефтьЭкономика
 
 
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