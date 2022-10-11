Для стабилизации экономики Запад должен снять санкции, заявила Захарова
Захарова: для стабилизации экономики и цен на топливо Запад должен отказаться от санкций
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала совет США и странам Запада по поводу того, как стабилизировать цены на топливо и экономическую ситуацию в целом: нужно просто отказаться от нелегитимных санкций, введенных против поставщиков энергоресурсов, и в том числе против России.
"Я могу подсказать американской стороне самый простой и очевидный способ выхода из нынешнего энергетического кризиса. Кстати говоря, и стабилизация нефтяных цен произойдет, да и вообще экономически полегче им станет. Просто волшебный способ, не поверите. Надо просто отказаться от всех санкций, которые они ввели - всех незаконных рестрикций - и наконец перейти к свободной экономике, основанной во многом на саморегулировании, в рамках существующих международно-правовых норм и правил", - заявила Захарова во время брифинга во вторник.
Она подчеркнула, что сегодня мировой нефтяной рынок сталкивается с новыми вызовами - из-за нелегитимных санкций, введенных странами Запада, в первую очередь со стороны Вашингтона. По ее словам, введенные санкции разрушают экономику, но при этом США и Запад в целом пытаются предъявлять претензии к решению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.
Альянс ОПЕК+ на совещании в Вене 5 октября решил сократить с ноября добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Российский вице-премьер Александр Новак говорил, что решение необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.
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