https://ria.ru/20221011/zaes-1823211088.html

Эксплуатирующая ЗАЭС организация приступила к работе с персоналом

Эксплуатирующая ЗАЭС организация приступила к работе с персоналом - РИА Новости, 11.10.2022

Эксплуатирующая ЗАЭС организация приступила к работе с персоналом

АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" приступила к работе с персоналом на станции, сообщил гендиректор организации Олег Романенко на встрече в врио... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:49

2022-10-11T18:49

2022-10-11T19:22

запорожская область

росэнергоатом

евгений балицкий

россия

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" приступила к работе с персоналом на станции, сообщил гендиректор организации Олег Романенко на встрече в врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.Балицкий во вторник провел встречу с Романенко и советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа."Сейчас мы на станции работаем с персоналом в части организационных вопросов, принятия на работу, организации материально-технического снабжения, налаживания всех остальных видов взаимодействия с целью обеспечить прежде всего безопасную и надежную эксплуатацию станции. Не менее важный вопрос это жизнеобеспечения города Энергодар", - сказал Романенко.Балицкий отметил, что теперь всеми вопросами на станции будет заниматься управляющая компания."Мы очень давно ждали этого решения, понимая, что нацистский режим Украины нас не оставит в покое, а атомная станция – очень важный объект в масштабе не только нашей области, но и всего мира. Вся необходимая помощь от областного правительства будет оказана, и станция начнёт работать в интересах Запорожской области и всей Великой России", - подчеркнул врио губернатора.

https://ria.ru/20221011/energodar-1823208655.html

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запорожская область

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запорожская область, росэнергоатом, евгений балицкий, россия