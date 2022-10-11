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Эксплуатирующая ЗАЭС организация приступила к работе с персоналом - РИА Новости, 11.10.2022
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Эксплуатирующая ЗАЭС организация приступила к работе с персоналом
Эксплуатирующая ЗАЭС организация приступила к работе с персоналом - РИА Новости, 11.10.2022
Эксплуатирующая ЗАЭС организация приступила к работе с персоналом
АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" приступила к работе с персоналом на станции, сообщил гендиректор организации Олег Романенко на встрече в врио... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:49
2022-10-11T19:22
запорожская область
росэнергоатом
евгений балицкий
россия
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" приступила к работе с персоналом на станции, сообщил гендиректор организации Олег Романенко на встрече в врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.Балицкий во вторник провел встречу с Романенко и советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа."Сейчас мы на станции работаем с персоналом в части организационных вопросов, принятия на работу, организации материально-технического снабжения, налаживания всех остальных видов взаимодействия с целью обеспечить прежде всего безопасную и надежную эксплуатацию станции. Не менее важный вопрос это жизнеобеспечения города Энергодар", - сказал Романенко.Балицкий отметил, что теперь всеми вопросами на станции будет заниматься управляющая компания."Мы очень давно ждали этого решения, понимая, что нацистский режим Украины нас не оставит в покое, а атомная станция – очень важный объект в масштабе не только нашей области, но и всего мира. Вся необходимая помощь от областного правительства будет оказана, и станция начнёт работать в интересах Запорожской области и всей Великой России", - подчеркнул врио губернатора.
https://ria.ru/20221011/energodar-1823208655.html
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запорожская область, росэнергоатом, евгений балицкий, россия
Запорожская область, Росэнергоатом, Евгений Балицкий, Россия
18:49 11.10.2022 (обновлено: 19:22 11.10.2022)
 
Эксплуатирующая ЗАЭС организация приступила к работе с персоналом

Гендир Романенко: эксплуатирующая ЗАЭС организация приступила к работе с персоналом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОлег Романенко и Евгений Балицкий во время пресс-конференция о подключении Запорожской АЭС к российской энергосистеме
Олег Романенко и Евгений Балицкий во время пресс-конференция о подключении Запорожской АЭС к российской энергосистеме - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Олег Романенко и Евгений Балицкий во время пресс-конференция о подключении Запорожской АЭС к российской энергосистеме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" приступила к работе с персоналом на станции, сообщил гендиректор организации Олег Романенко на встрече в врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.
Балицкий во вторник провел встречу с Романенко и советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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"Сейчас мы на станции работаем с персоналом в части организационных вопросов, принятия на работу, организации материально-технического снабжения, налаживания всех остальных видов взаимодействия с целью обеспечить прежде всего безопасную и надежную эксплуатацию станции. Не менее важный вопрос это жизнеобеспечения города Энергодар", - сказал Романенко.
Балицкий отметил, что теперь всеми вопросами на станции будет заниматься управляющая компания.
"Мы очень давно ждали этого решения, понимая, что нацистский режим Украины нас не оставит в покое, а атомная станция – очень важный объект в масштабе не только нашей области, но и всего мира. Вся необходимая помощь от областного правительства будет оказана, и станция начнёт работать в интересах Запорожской области и всей Великой России", - подчеркнул врио губернатора.
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Запорожская областьРосэнергоатомЕвгений БалицкийРоссия
 
 
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