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Запорожскую АЭС вновь подключили к электроснабжению по ЛЭП - РИА Новости, 11.10.2022
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Запорожскую АЭС вновь подключили к электроснабжению по ЛЭП
Запорожскую АЭС вновь подключили к электроснабжению по ЛЭП - РИА Новости, 11.10.2022
Запорожскую АЭС вновь подключили к электроснабжению по ЛЭП
Электроснабжение Запорожской АЭС для обеспечения собственных нужд вновь осуществляется по ЛЭП, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом"... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:30
2022-10-11T11:31
в мире
запорожская область
запорожская аэс
росэнергоатом
владимир рогов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС для обеспечения собственных нужд вновь осуществляется по ЛЭП, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.Накануне член главного совета Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что атомная станция работает на дизель-генераторах."Двое суток, даже больше, город был полностью обесточен, и генерация (электроэнергии) осуществлялась в основном посредством дизельных установок. Сейчас ситуацию удалось выправить: и город подключен к электроснабжению, и станция работает в режиме энергообеспечения под собственные нужды. Все в целом вышло на удовлетворительные параметры, но все очень зыбко", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в любой момент можно ожидать очередного обстрела со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221011/zaes-1823018306.html
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, росэнергоатом, владимир рогов
В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Владимир Рогов
11:30 11.10.2022 (обновлено: 11:31 11.10.2022)
 
Запорожскую АЭС вновь подключили к электроснабжению по ЛЭП

"Росэнергоатом": ЗАЭС перешла на электроснабжение для обеспечения собственных нужд по ЛЭП

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС для обеспечения собственных нужд вновь осуществляется по ЛЭП, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Накануне член главного совета Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что атомная станция работает на дизель-генераторах.
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"Двое суток, даже больше, город был полностью обесточен, и генерация (электроэнергии) осуществлялась в основном посредством дизельных установок. Сейчас ситуацию удалось выправить: и город подключен к электроснабжению, и станция работает в режиме энергообеспечения под собственные нужды. Все в целом вышло на удовлетворительные параметры, но все очень зыбко", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в любой момент можно ожидать очередного обстрела со стороны украинских войск.
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В миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСРосэнергоатомВладимир Рогов
 
 
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