https://ria.ru/20221011/zabastovki-1823172211.html
Премьер Франции распорядилась прекратить забастовку на НПЗ Esso-Exxonmobil
Премьер Франции распорядилась прекратить забастовку на НПЗ Esso-Exxonmobil - РИА Новости, 11.10.2022
Премьер Франции распорядилась прекратить забастовку на НПЗ Esso-Exxonmobil
Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник распорядилась прекратить забастовку на нефтеперерабатывающих заводах компании Esso-Exxonmobil, на которых... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:09
2022-10-11T17:09
2022-10-11T17:10
в мире
элизабет борн
франция
топливо
exxonmobil
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ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник распорядилась прекратить забастовку на нефтеперерабатывающих заводах компании Esso-Exxonmobil, на которых продолжаются протесты, несмотря на достигнутое в понедельник соглашение с руководством."Социальный диалог принес результат, предложения, сделанные руководством, существенны. С этого момента я попросила префектов, в соответствии с законом, начать процедуру прекращения забастовки и возвращения людей, необходимых для функционирования предприятий, к работе", - заявила министр в ходе правительственного часа в Нацсобрании Франции во вторник.В понедельник мажоритарные профсоюзы компании Esso-Exxonmobil (CFDT и CFE-CGC) пришли к соглашению с руководством, однако профсоюзы CGT и FO во вторник призвали не прекращать забастовку.С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Позже забастовки также начались на двух НПЗ, принадлежащих компании Esso-ExxonMobil.Социальное движение привело к дефициту топлива на каждой третьей заправке в стране.Правительство Франции ранее во вторник сообщило, что будет вынуждено вмешаться в ситуацию на нефтеперерабатывающих заводах и топливных хранилищах страны и силой прекратить забастовку, если профсоюзы и руководство компаний не придут к договоренности в ближайшие часы.
https://ria.ru/20221011/frantsiya-1823167075.html
https://ria.ru/20221010/dizel-1822940599.html
https://ria.ru/20221010/toplivo-1822942535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, элизабет борн, франция, топливо, exxonmobil
В мире, Элизабет Борн, Франция, Топливо, ExxonMobil
17:09 11.10.2022 (обновлено: 17:10 11.10.2022)
Премьер Франции распорядилась прекратить забастовку на НПЗ Esso-Exxonmobil
Премьер Франции Борн распорядилась прекратить забастовку на НПЗ компании Esso-Exxonmobil
ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник распорядилась прекратить забастовку на нефтеперерабатывающих заводах компании Esso-Exxonmobil, на которых продолжаются протесты, несмотря на достигнутое в понедельник соглашение с руководством.
"Социальный диалог принес результат, предложения, сделанные руководством, существенны. С этого момента я попросила префектов, в соответствии с законом, начать процедуру прекращения забастовки и возвращения людей, необходимых для функционирования предприятий, к работе", - заявила министр в ходе правительственного часа в Нацсобрании Франции во вторник.
В понедельник мажоритарные профсоюзы компании Esso-Exxonmobil (CFDT и CFE-CGC) пришли к соглашению с руководством, однако профсоюзы CGT и FO во вторник призвали не прекращать забастовку.
С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.
Позже забастовки также начались на двух НПЗ, принадлежащих компании Esso-ExxonMobil.
Социальное движение привело к дефициту топлива на каждой третьей заправке в стране.
Правительство Франции ранее во вторник сообщило, что будет вынуждено вмешаться в ситуацию на нефтеперерабатывающих заводах и топливных хранилищах страны и силой прекратить забастовку, если профсоюзы и руководство компаний не придут к договоренности в ближайшие часы.