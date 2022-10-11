https://ria.ru/20221011/zabastovki-1823172211.html

Премьер Франции распорядилась прекратить забастовку на НПЗ Esso-Exxonmobil

Премьер Франции распорядилась прекратить забастовку на НПЗ Esso-Exxonmobil - РИА Новости, 11.10.2022

Премьер Франции распорядилась прекратить забастовку на НПЗ Esso-Exxonmobil

Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник распорядилась прекратить забастовку на нефтеперерабатывающих заводах компании Esso-Exxonmobil, на которых... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:09

2022-10-11T17:09

2022-10-11T17:10

в мире

элизабет борн

франция

топливо

exxonmobil

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ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник распорядилась прекратить забастовку на нефтеперерабатывающих заводах компании Esso-Exxonmobil, на которых продолжаются протесты, несмотря на достигнутое в понедельник соглашение с руководством."Социальный диалог принес результат, предложения, сделанные руководством, существенны. С этого момента я попросила префектов, в соответствии с законом, начать процедуру прекращения забастовки и возвращения людей, необходимых для функционирования предприятий, к работе", - заявила министр в ходе правительственного часа в Нацсобрании Франции во вторник.В понедельник мажоритарные профсоюзы компании Esso-Exxonmobil (CFDT и CFE-CGC) пришли к соглашению с руководством, однако профсоюзы CGT и FO во вторник призвали не прекращать забастовку.С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Позже забастовки также начались на двух НПЗ, принадлежащих компании Esso-ExxonMobil.Социальное движение привело к дефициту топлива на каждой третьей заправке в стране.Правительство Франции ранее во вторник сообщило, что будет вынуждено вмешаться в ситуацию на нефтеперерабатывающих заводах и топливных хранилищах страны и силой прекратить забастовку, если профсоюзы и руководство компаний не придут к договоренности в ближайшие часы.

https://ria.ru/20221011/frantsiya-1823167075.html

https://ria.ru/20221010/dizel-1822940599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, элизабет борн, франция, топливо, exxonmobil