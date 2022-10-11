Рейтинг@Mail.ru
Власти Финляндии рекомендовали запастись йодом жителям от трех до 40 лет - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/yod-1823041718.html
Власти Финляндии рекомендовали запастись йодом жителям от трех до 40 лет
Власти Финляндии рекомендовали запастись йодом жителям от трех до 40 лет - РИА Новости, 11.10.2022
Власти Финляндии рекомендовали запастись йодом жителям от трех до 40 лет
Финское министерство социального благополучия и здравоохранения впервые за 20 лет обновило рекомендации по использованию йода в случае радиационной опасности,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:50
2022-10-11T12:12
в мире
финляндия
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. Финское министерство социального благополучия и здравоохранения впервые за 20 лет обновило рекомендации по использованию йода в случае радиационной опасности, рекомендуя приобрести препарат всем жителям в возрасте от 3 до 40 лет.Обновленное руководство основано на пересмотренных рекомендациях по йоду, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2017 году.Министерство уточняет, что авария на атомной электростанции может привести к выбросу в окружающую среду радиоактивного йода, который может накапливаться в щитовидной железе."Это наиболее вредно для детей, которые подвергаются большему риску развития рака щитовидной железы из-за больших доз радиации. Взрослые не подвергаются такому же риску, и руководство больше не рекомендует людям старше 40 лет принимать таблетки йода в случае радиационной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220930/yod-1820613494.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, воз
В мире, Финляндия, ВОЗ
11:50 11.10.2022 (обновлено: 12:12 11.10.2022)
 
Власти Финляндии рекомендовали запастись йодом жителям от трех до 40 лет

В Финляндии впервые за 20 лет рекомендовали запастись йодом жителям от трех до 40 лет

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. Финское министерство социального благополучия и здравоохранения впервые за 20 лет обновило рекомендации по использованию йода в случае радиационной опасности, рекомендуя приобрести препарат всем жителям в возрасте от 3 до 40 лет.
"В руководящих принципах сообщается, чтобы домохозяйства с членами в возрасте от 3 до 40 лет приобретали таблетки йода для своего дома. Одной дозы обычно достаточно. Йод редко вызывает побочные эффекты", - говорится в рекомендации.
Обновленное руководство основано на пересмотренных рекомендациях по йоду, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2017 году.
Министерство уточняет, что авария на атомной электростанции может привести к выбросу в окружающую среду радиоактивного йода, который может накапливаться в щитовидной железе.
"Это наиболее вредно для детей, которые подвергаются большему риску развития рака щитовидной железы из-за больших доз радиации. Взрослые не подвергаются такому же риску, и руководство больше не рекомендует людям старше 40 лет принимать таблетки йода в случае радиационной опасности", - говорится в сообщении.
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 15:39
Поляков попросили не употреблять йод из страха радиационного заражения
 
В миреФинляндияВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала