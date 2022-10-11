https://ria.ru/20221011/yod-1823041718.html

Власти Финляндии рекомендовали запастись йодом жителям от трех до 40 лет

Власти Финляндии рекомендовали запастись йодом жителям от трех до 40 лет - РИА Новости, 11.10.2022

Власти Финляндии рекомендовали запастись йодом жителям от трех до 40 лет

Финское министерство социального благополучия и здравоохранения впервые за 20 лет обновило рекомендации по использованию йода в случае радиационной опасности,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:50

2022-10-11T11:50

2022-10-11T12:12

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. Финское министерство социального благополучия и здравоохранения впервые за 20 лет обновило рекомендации по использованию йода в случае радиационной опасности, рекомендуя приобрести препарат всем жителям в возрасте от 3 до 40 лет.Обновленное руководство основано на пересмотренных рекомендациях по йоду, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2017 году.Министерство уточняет, что авария на атомной электростанции может привести к выбросу в окружающую среду радиоактивного йода, который может накапливаться в щитовидной железе."Это наиболее вредно для детей, которые подвергаются большему риску развития рака щитовидной железы из-за больших доз радиации. Взрослые не подвергаются такому же риску, и руководство больше не рекомендует людям старше 40 лет принимать таблетки йода в случае радиационной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220930/yod-1820613494.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, финляндия, воз