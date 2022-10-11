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Мосгорсуд проверит законность продления ареста Яшину* - РИА Новости, 11.10.2022
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Мосгорсуд проверит законность продления ареста Яшину*
Мосгорсуд проверит законность продления ареста Яшину* - РИА Новости, 11.10.2022
Мосгорсуд проверит законность продления ареста Яшину*
Мосгорсуд в среду проверит законность продления ареста муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом) по делу о распространении фейков про российскую... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:39
2022-10-11T12:39
происшествия
илья яшин
россия
москва
буча
московский городской суд
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в среду проверит законность продления ареста муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом) по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 12 октября, на 12.15", - рассказал собеседник агентства.Басманный суд Москвы в начале сентября продлил Яшину* арест до 12 ноября.Как ранее сообщала защита мужчины, ему уже предъявили окончательное обвинение, в скором времени дело может поступить в суд для рассмотрения по существу.Яшин* был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти).Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным. Политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.В середине июля Яшина* внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221004/bayazitova-1821548846.html
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россия
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происшествия, илья яшин, россия, москва, буча, московский городской суд, вооруженные силы рф, youtube
Происшествия, Илья Яшин, Россия, Москва, Буча, Московский городской суд, Вооруженные силы РФ, YouTube
12:39 11.10.2022
 
Мосгорсуд проверит законность продления ареста Яшину*

Мосгорсуд 12 октября проверит законность продления ареста Яшину по делу о фейках про армию

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкДепутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в среду проверит законность продления ареста муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом) по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 12 октября, на 12.15", - рассказал собеседник агентства.
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО
Басманный суд Москвы в начале сентября продлил Яшину* арест до 12 ноября.
Как ранее сообщала защита мужчины, ему уже предъявили окончательное обвинение, в скором времени дело может поступить в суд для рассмотрения по существу.
Яшин* был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти).
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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В Нижегородской области преподавателя вуза обвинили в дискредитации армии
Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным. Политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
В середине июля Яшина* внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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В Петербурге депутата оштрафовали за дискредитацию армии
 
ПроисшествияИлья ЯшинРоссияМоскваБучаМосковский городской судВооруженные силы РФYouTube
 
 
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