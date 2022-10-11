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Мосгорсуд проверит законность продления ареста Яшину*
Мосгорсуд проверит законность продления ареста Яшину* - РИА Новости, 11.10.2022
Мосгорсуд проверит законность продления ареста Яшину*
Мосгорсуд в среду проверит законность продления ареста муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом) по делу о распространении фейков про российскую... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:39
2022-10-11T12:39
2022-10-11T12:39
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в среду проверит законность продления ареста муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом) по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 12 октября, на 12.15", - рассказал собеседник агентства.Басманный суд Москвы в начале сентября продлил Яшину* арест до 12 ноября.Как ранее сообщала защита мужчины, ему уже предъявили окончательное обвинение, в скором времени дело может поступить в суд для рассмотрения по существу.Яшин* был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти).Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным. Политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.В середине июля Яшина* внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, илья яшин, россия, москва, буча, московский городской суд, вооруженные силы рф, youtube
Происшествия, Илья Яшин, Россия, Москва, Буча, Московский городской суд, Вооруженные силы РФ, YouTube
Мосгорсуд проверит законность продления ареста Яшину*
Мосгорсуд 12 октября проверит законность продления ареста Яшину по делу о фейках про армию