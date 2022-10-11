https://ria.ru/20221011/vzyatki-1823220480.html

Экс-чиновника Росавиации задержали по подозрению во взяточничестве

Экс-чиновника Росавиации задержали по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 11.10.2022

Экс-чиновника Росавиации задержали по подозрению во взяточничестве

Силовики задержали бывшего начальника одного из отделов Росавиации, а также двух его сообщников, обвиняемых во взяточничестве за махинации с реестром пилотов,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:38

2022-10-11T19:38

2022-10-11T19:38

россия

происшествия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

автомобильные дороги

следственный комитет россии (ск рф)

взятка

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Силовики задержали бывшего начальника одного из отделов Росавиации, а также двух его сообщников, обвиняемых во взяточничестве за махинации с реестром пилотов, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Как рассказал РИА Новости информированный источник, речь идет о замначальника отдела управления комплексного развития территорий в ГБУ "Автомобильные дороги" Максиме Павлюке и двух его сообщниках Наталье Митиной и Андрее Черникове.По данным следствия, еще в 2021 году Павлюк, будучи начальником одного из отделов Росавиации, незаконно запретил вносить в специальный реестр данные пилотов одной из российских авиакомпаний, якобы из-за нарушений в летной подготовке. Из-за этого они не могли работать в гражданской авиации. А для того, чтобы все-таки внести в реестр данные свидетельств пилотов фигурант через посредников требовал до 1,5 миллиона рублей.Марковская добавила, что главному фигуранту вменяют получение взятки в особо крупном размере. Максимальная санкция по данной статье - лишение свободы до 15 лет."Заместителю начальника отдела управления комплексного развития территорий в ГБУ "Автомобильные дороги" Павлюк М.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до шестого декабря", - сказали РИА Новости в пресс-службе Дорогомиловского суда."Его подельникам, обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничестве по взяточничестве в особо крупном размере) также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста", - отметила Марковская.

https://ria.ru/20221010/kotlas-1822911676.html

https://ria.ru/20221007/zaderzhanie-1822347897.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), автомобильные дороги, следственный комитет россии (ск рф), взятка