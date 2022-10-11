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Экс-чиновника Росавиации задержали по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 11.10.2022
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Экс-чиновника Росавиации задержали по подозрению во взяточничестве
Экс-чиновника Росавиации задержали по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 11.10.2022
Экс-чиновника Росавиации задержали по подозрению во взяточничестве
Силовики задержали бывшего начальника одного из отделов Росавиации, а также двух его сообщников, обвиняемых во взяточничестве за махинации с реестром пилотов,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:38
2022-10-11T19:38
россия
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
автомобильные дороги
следственный комитет россии (ск рф)
взятка
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Силовики задержали бывшего начальника одного из отделов Росавиации, а также двух его сообщников, обвиняемых во взяточничестве за махинации с реестром пилотов, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Как рассказал РИА Новости информированный источник, речь идет о замначальника отдела управления комплексного развития территорий в ГБУ "Автомобильные дороги" Максиме Павлюке и двух его сообщниках Наталье Митиной и Андрее Черникове.По данным следствия, еще в 2021 году Павлюк, будучи начальником одного из отделов Росавиации, незаконно запретил вносить в специальный реестр данные пилотов одной из российских авиакомпаний, якобы из-за нарушений в летной подготовке. Из-за этого они не могли работать в гражданской авиации. А для того, чтобы все-таки внести в реестр данные свидетельств пилотов фигурант через посредников требовал до 1,5 миллиона рублей.Марковская добавила, что главному фигуранту вменяют получение взятки в особо крупном размере. Максимальная санкция по данной статье - лишение свободы до 15 лет."Заместителю начальника отдела управления комплексного развития территорий в ГБУ "Автомобильные дороги" Павлюк М.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до шестого декабря", - сказали РИА Новости в пресс-службе Дорогомиловского суда."Его подельникам, обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничестве по взяточничестве в особо крупном размере) также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста", - отметила Марковская.
https://ria.ru/20221010/kotlas-1822911676.html
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россия, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), автомобильные дороги, следственный комитет россии (ск рф), взятка
Россия, Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Автомобильные дороги, Следственный комитет России (СК РФ), Взятка
19:38 11.10.2022
 
Экс-чиновника Росавиации задержали по подозрению во взяточничестве

Экс-чиновнику Росавиации Павлюку вменили взяточничество за махинации с реестром пилотов

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Силовики задержали бывшего начальника одного из отделов Росавиации, а также двух его сообщников, обвиняемых во взяточничестве за махинации с реестром пилотов, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Как рассказал РИА Новости информированный источник, речь идет о замначальника отдела управления комплексного развития территорий в ГБУ "Автомобильные дороги" Максиме Павлюке и двух его сообщниках Наталье Митиной и Андрее Черникове.
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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По данным следствия, еще в 2021 году Павлюк, будучи начальником одного из отделов Росавиации, незаконно запретил вносить в специальный реестр данные пилотов одной из российских авиакомпаний, якобы из-за нарушений в летной подготовке. Из-за этого они не могли работать в гражданской авиации. А для того, чтобы все-таки внести в реестр данные свидетельств пилотов фигурант через посредников требовал до 1,5 миллиона рублей.
Марковская добавила, что главному фигуранту вменяют получение взятки в особо крупном размере. Максимальная санкция по данной статье - лишение свободы до 15 лет.
"Заместителю начальника отдела управления комплексного развития территорий в ГБУ "Автомобильные дороги" Павлюк М.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до шестого декабря", - сказали РИА Новости в пресс-службе Дорогомиловского суда.
"Его подельникам, обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничестве по взяточничестве в особо крупном размере) также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста", - отметила Марковская.
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РоссияПроисшествияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Автомобильные дорогиСледственный комитет России (СК РФ)Взятка
 
 
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