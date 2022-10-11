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Мэр Львова сообщил о взрывах
Мэр Львова сообщил о взрывах - РИА Новости, 11.10.2022
Мэр Львова сообщил о взрывах
Взрывы раздаются во вторник во Львове на западе Украины, в городе есть проблемы с электроэнергией, сообщил мэр города Андрей Садовой. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:12
2022-10-11T12:12
2022-10-11T13:43
львов
в мире
андрей садовой
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Взрывы раздаются во вторник во Львове на западе Украины, в городе есть проблемы с электроэнергией, сообщил мэр города Андрей Садовой."Во Львове слышны взрывы. Есть проблемы с электроэнергией", - написал он в своем Telegram-канале.Во вторник утром украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины.
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львов, в мире, андрей садовой, украина
Львов, В мире, Андрей Садовой, Украина, Специальная военная операция на Украине
12:12 11.10.2022 (обновлено: 13:43 11.10.2022)
Мэр Львова сообщил о взрывах
Мэр Львова Садовый сообщил о взрывах и проблемах с электроэнергией