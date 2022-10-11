Рейтинг@Mail.ru
Мэр Львова сообщил о взрывах - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/vzryv-1823053009.html
Мэр Львова сообщил о взрывах
Мэр Львова сообщил о взрывах - РИА Новости, 11.10.2022
Мэр Львова сообщил о взрывах
Взрывы раздаются во вторник во Львове на западе Украины, в городе есть проблемы с электроэнергией, сообщил мэр города Андрей Садовой. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:12
2022-10-11T13:43
львов
в мире
андрей садовой
украина
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105977/81/1059778134_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_55cf8ebe96e374ba373bb2a7c1c3c525.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Взрывы раздаются во вторник во Львове на западе Украины, в городе есть проблемы с электроэнергией, сообщил мэр города Андрей Садовой."Во Львове слышны взрывы. Есть проблемы с электроэнергией", - написал он в своем Telegram-канале.Во вторник утром украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины.
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105977/81/1059778134_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_e216cb455e838984a1177f88718de4f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
львов, в мире, андрей садовой, украина
Львов, В мире, Андрей Садовой, Украина, Специальная военная операция на Украине
12:12 11.10.2022 (обновлено: 13:43 11.10.2022)
 
Мэр Львова сообщил о взрывах

Мэр Львова Садовый сообщил о взрывах и проблемах с электроэнергией

© РИА Новости / Александр ХроленкоГород Львов. Архивное фото
Город Львов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Хроленко
Город Львов. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Взрывы раздаются во вторник во Львове на западе Украины, в городе есть проблемы с электроэнергией, сообщил мэр города Андрей Садовой.
"Во Львове слышны взрывы. Есть проблемы с электроэнергией", - написал он в своем Telegram-канале.
Во вторник утром украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеЛьвовВ миреАндрей СадовойУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала