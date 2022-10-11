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Мэр Львова сообщил о взрывах

Мэр Львова сообщил о взрывах - РИА Новости, 11.10.2022

Мэр Львова сообщил о взрывах

Взрывы раздаются во вторник во Львове на западе Украины, в городе есть проблемы с электроэнергией, сообщил мэр города Андрей Садовой. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:12

2022-10-11T12:12

2022-10-11T13:43

львов

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андрей садовой

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Взрывы раздаются во вторник во Львове на западе Украины, в городе есть проблемы с электроэнергией, сообщил мэр города Андрей Садовой."Во Львове слышны взрывы. Есть проблемы с электроэнергией", - написал он в своем Telegram-канале.Во вторник утром украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины.

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