https://ria.ru/20221011/vtorsyre-1823125661.html

Почти 860 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве в этом году

Почти 860 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве в этом году - РИА Новости, 11.10.2022

Почти 860 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве в этом году

Около 860 тысяч тонн вторсырья собрали в столице в этом году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:00

2022-10-11T15:00

2022-10-11T15:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764011196_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_5203a556571ec237d8b93d0f3760df63.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Около 860 тысяч тонн вторсырья собрали в столице в этом году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра напомнил, что главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня в столице созданы все условия для сортировки мусора - во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.

https://realty.ria.ru/20221007/bumaga-1822175005.html

https://ria.ru/20220926/aktsiya-1819534713.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, москва