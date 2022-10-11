Почти 860 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве в этом году
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрессованные металлические отходы на предприятии по переработке отходов
Прессованные металлические отходы на предприятии по переработке отходов
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Около 860 тысяч тонн вторсырья собрали в столице в этом году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За январь-август при сортировке выделено и направлено на переработку почти 860 тысяч тонн вторсырья, что на 41% больше аналогичного предыдущего показателя. Эта динамика еще раз подтверждает, что программа раздельного сбора мусора эффективна и востребована москвичами. В прошлом году удалось собрать рекордный объем - более 1 миллиона тонн вторсырья", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему.
"На протяжении более двух лет реализации программы мы фиксируем постоянный рост доли собранного вторсырья, все больше жителей столицы присоединяются к практике раздельного сбора мусора. Участие в программе - добровольное, со своей стороны проводим активную информационную работу, объясняем, почему важно разделять мусор. Москвичи поддерживают и активно присоединяются", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня в столице созданы все условия для сортировки мусора - во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.