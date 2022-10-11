https://ria.ru/20221011/vodosnabzhenie-1823177015.html

Жалоб на водоснабжение в МО стало меньше на 57%

Жалоб на водоснабжение в МО стало меньше на 57% - РИА Новости, 11.10.2022

Жалоб на водоснабжение в МО стало меньше на 57%

В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали, что за последнюю неделю нарушений в работе холодного водоснабжения в МО стало меньше на 57%. Об этом сообщил... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:19

2022-10-11T17:19

2022-10-11T17:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали, что за последнюю неделю нарушений в работе холодного водоснабжения в МО стало меньше на 57%. Об этом сообщил телеканал "360".На сообщения о нарушениях реагирует аварийно-восстановительная служба. За последнюю неделю она взяла на контроль 236 нарушений. Из них 50 были связаны с теплоснабжением, 39 – с горячим и 12 – с холодным водоснабжением, 127 – с обеспечением электроэнергии. Нарушения были оперативно устранены."В выходные и праздничные дни решено организовать круглосуточное дежурство рабочих бригад", – рассказал Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.Всего с начала 2022 года оперативные группы совершили 3941 выезд. Большинство ситуаций были связаны с водоотведением.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)