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Жалоб на водоснабжение в МО стало меньше на 57%
Жалоб на водоснабжение в МО стало меньше на 57% - РИА Новости, 11.10.2022
Жалоб на водоснабжение в МО стало меньше на 57%
В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали, что за последнюю неделю нарушений в работе холодного водоснабжения в МО стало меньше на 57%. Об этом сообщил... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:19
2022-10-11T17:19
2022-10-11T17:19
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали, что за последнюю неделю нарушений в работе холодного водоснабжения в МО стало меньше на 57%. Об этом сообщил телеканал "360".На сообщения о нарушениях реагирует аварийно-восстановительная служба. За последнюю неделю она взяла на контроль 236 нарушений. Из них 50 были связаны с теплоснабжением, 39 – с горячим и 12 – с холодным водоснабжением, 127 – с обеспечением электроэнергии. Нарушения были оперативно устранены."В выходные и праздничные дни решено организовать круглосуточное дежурство рабочих бригад", – рассказал Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.Всего с начала 2022 года оперативные группы совершили 3941 выезд. Большинство ситуаций были связаны с водоотведением.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали, что за последнюю неделю нарушений в работе холодного водоснабжения в МО стало меньше на 57%. Об этом сообщил телеканал "360"
.
На сообщения о нарушениях реагирует аварийно-восстановительная служба. За последнюю неделю она взяла на контроль 236 нарушений. Из них 50 были связаны с теплоснабжением, 39 – с горячим и 12 – с холодным водоснабжением, 127 – с обеспечением электроэнергии. Нарушения были оперативно устранены.
"В выходные и праздничные дни решено организовать круглосуточное дежурство рабочих бригад", – рассказал Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.
Всего с начала 2022 года оперативные группы совершили 3941 выезд. Большинство ситуаций были связаны с водоотведением.