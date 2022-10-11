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Поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве моста, заявила Захарова - РИА Новости, 11.10.2022
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Поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве моста, заявила Захарова
Поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве моста, заявила Захарова - РИА Новости, 11.10.2022
Поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве моста, заявила Захарова
Страны Запада без стеснения поздравляли Киев с проведенным подрывом Крымского моста, чем доказали прямую причастность Украины к теракту, заявила официальный... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:23
2022-10-11T16:23
в мире
мария захарова
киев
украина
россия
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Страны Запада без стеснения поздравляли Киев с проведенным подрывом Крымского моста, чем доказали прямую причастность Украины к теракту, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они наперебой, кто громче, начали поздравлять киевский режим с удачно проведенным террористическим актом. Они просто подвели черту под любым сомнением относительно того, кто реально все это исполнил. Они прямо поздравляли киевский режим. Они поздравляли киевский режим с удачно проведенной диверсией ", - сказала она в ходе еженедельного брифинга российского внешнеполитического ведомства.Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября.
https://ria.ru/20221011/most-1823078854.html
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в мире, мария захарова, киев, украина, россия, чп на крымском мосту
В мире, Мария Захарова, Киев, Украина, Россия, ЧП на Крымском мосту
16:23 11.10.2022
 
Поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве моста, заявила Захарова

Захарова: Запад своими поздравлениями доказал виновность Киева в теракте на Крымском мосту

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Страны Запада без стеснения поздравляли Киев с проведенным подрывом Крымского моста, чем доказали прямую причастность Украины к теракту, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они наперебой, кто громче, начали поздравлять киевский режим с удачно проведенным террористическим актом. Они просто подвели черту под любым сомнением относительно того, кто реально все это исполнил. Они прямо поздравляли киевский режим. Они поздравляли киевский режим с удачно проведенной диверсией ", - сказала она в ходе еженедельного брифинга российского внешнеполитического ведомства.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:07Специальная военная операция на Украине
Киев всегда хотел разрушить Крымский мост, заявил посол Украины в Лондоне
Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:14
Лавров посоветовал США не врать по теме переговоров с Москвой
 
В миреМария ЗахароваКиевУкраинаРоссияЧП на Крымском мосту
 
 
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