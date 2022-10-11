https://ria.ru/20221011/vina-1823152197.html

Поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве моста, заявила Захарова

Поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве моста, заявила Захарова - РИА Новости, 11.10.2022

Поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве моста, заявила Захарова

Страны Запада без стеснения поздравляли Киев с проведенным подрывом Крымского моста, чем доказали прямую причастность Украины к теракту, заявила официальный... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:23

2022-10-11T16:23

2022-10-11T16:23

в мире

мария захарова

киев

украина

россия

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Страны Запада без стеснения поздравляли Киев с проведенным подрывом Крымского моста, чем доказали прямую причастность Украины к теракту, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они наперебой, кто громче, начали поздравлять киевский режим с удачно проведенным террористическим актом. Они просто подвели черту под любым сомнением относительно того, кто реально все это исполнил. Они прямо поздравляли киевский режим. Они поздравляли киевский режим с удачно проведенной диверсией ", - сказала она в ходе еженедельного брифинга российского внешнеполитического ведомства.Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября.

https://ria.ru/20221011/most-1823078854.html

https://ria.ru/20221011/peregovory-1823083291.html

киев

украина

россия

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в мире, мария захарова, киев, украина, россия, чп на крымском мосту