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ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину - РИА Новости, 11.10.2022
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ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину
ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину - РИА Новости, 11.10.2022
ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину "Пнемотекс", сообщает служба. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:08
2022-10-11T12:08
сша
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину "Пнемотекс", сообщает служба."Согласованная цена на суспензию для внутримышечного введения составила 1380,57 рублей за одну дозу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время в стране используется только одна тринадцативалентная вакцина от пневмококковой инфекции "Превенар 13" производства Pfizer (США). Вторая тринадцативалентная вакцина "Пнемотекс" российского производителя "Нанолек" будет выпущена на рынок после согласования ее стоимости.Это повысит ассортиментную доступность пневмококковых вакцин для граждан, отмечает ФАС.
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сша
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сша, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
США, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
12:08 11.10.2022
 
ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину

ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину "Пнемотекс"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМедицинский работник делает прививку
Медицинский работник делает прививку - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник делает прививку. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину "Пнемотекс", сообщает служба.
"Согласованная цена на суспензию для внутримышечного введения составила 1380,57 рублей за одну дозу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в стране используется только одна тринадцативалентная вакцина от пневмококковой инфекции "Превенар 13" производства Pfizer (США). Вторая тринадцативалентная вакцина "Пнемотекс" российского производителя "Нанолек" будет выпущена на рынок после согласования ее стоимости.
Это повысит ассортиментную доступность пневмококковых вакцин для граждан, отмечает ФАС.
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