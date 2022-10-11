https://ria.ru/20221011/vaktsina-1823049739.html

ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину

ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину - РИА Новости, 11.10.2022

ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину "Пнемотекс", сообщает служба. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:08

2022-10-11T12:08

2022-10-11T12:08

сша

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину "Пнемотекс", сообщает служба."Согласованная цена на суспензию для внутримышечного введения составила 1380,57 рублей за одну дозу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время в стране используется только одна тринадцативалентная вакцина от пневмококковой инфекции "Превенар 13" производства Pfizer (США). Вторая тринадцативалентная вакцина "Пнемотекс" российского производителя "Нанолек" будет выпущена на рынок после согласования ее стоимости.Это повысит ассортиментную доступность пневмококковых вакцин для граждан, отмечает ФАС.

https://ria.ru/20221008/vaktsinatsiya-1822463194.html

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сша, федеральная антимонопольная служба (фас россии)