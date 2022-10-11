https://ria.ru/20221011/vaktsina-1823049739.html
ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину
ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину - РИА Новости, 11.10.2022
ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину "Пнемотекс", сообщает служба. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:08
2022-10-11T12:08
2022-10-11T12:08
сша
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758584573_0:0:3273:1841_1920x0_80_0_0_41138a6ddf66d927aa03a43b929bbc29.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину "Пнемотекс", сообщает служба."Согласованная цена на суспензию для внутримышечного введения составила 1380,57 рублей за одну дозу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время в стране используется только одна тринадцативалентная вакцина от пневмококковой инфекции "Превенар 13" производства Pfizer (США). Вторая тринадцативалентная вакцина "Пнемотекс" российского производителя "Нанолек" будет выпущена на рынок после согласования ее стоимости.Это повысит ассортиментную доступность пневмококковых вакцин для граждан, отмечает ФАС.
https://ria.ru/20221008/vaktsinatsiya-1822463194.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758584573_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_294df28464327d033a80a57a5660faac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
США, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину
ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину "Пнемотекс"