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Узбекистан призвал граждан покинуть Украину - РИА Новости, 11.10.2022
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Узбекистан призвал граждан покинуть Украину
Узбекистан призвал граждан покинуть Украину - РИА Новости, 11.10.2022
Узбекистан призвал граждан покинуть Украину
Посольство Узбекистана в Киеве просит граждан республики покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну после российских ракетных ударов по ее... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:03
2022-10-11T12:03
в мире
украина
киев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 окт - РИА Новости. Посольство Узбекистана в Киеве просит граждан республики покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну после российских ракетных ударов по ее инфраструктуре."В свете обострения ситуации на фронтах, а также высокой вероятности продолжения ракетно-артиллерийских ударов по всей территории Украины просим соотечественников покинуть страну в целях личной безопасности", - говорится в сообщении на сайте посольства.В дипмиссии отметили, что в связи с обращениями граждан Узбекистана касательно безопасности въезда и пребывания на территории Украины на фоне активизации российских ракетных обстрелов "посольство повторно призывает соотечественников воздержаться от поездок в Украину до урегулирования конфликта".Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20221011/kiev-1823006644.html
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в мире, украина, киев, узбекистан
В мире, Украина, Киев, Узбекистан
12:03 11.10.2022
 
Узбекистан призвал граждан покинуть Украину

Посольство Узбекистана в Киеве попросило соотечественников покинуть Украину

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Флаг Узбекистана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 11 окт - РИА Новости. Посольство Узбекистана в Киеве просит граждан республики покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну после российских ракетных ударов по ее инфраструктуре.
"В свете обострения ситуации на фронтах, а также высокой вероятности продолжения ракетно-артиллерийских ударов по всей территории Украины просим соотечественников покинуть страну в целях личной безопасности", - говорится в сообщении на сайте посольства.
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В дипмиссии отметили, что в связи с обращениями граждан Узбекистана касательно безопасности въезда и пребывания на территории Украины на фоне активизации российских ракетных обстрелов "посольство повторно призывает соотечественников воздержаться от поездок в Украину до урегулирования конфликта".
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
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ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 октября, 15:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.10.2022
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