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Страны G7 приняли совместное заявление по Украине - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/uregulirovanie-1823199842.html
Страны G7 приняли совместное заявление по Украине
Страны G7 приняли совместное заявление по Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Страны G7 приняли совместное заявление по Украине
Страны G7 заявили, что поддерживают "мирное урегулирование конфликта Украины с Россией", несмотря на то, что Киев ранее отказался от переговоров, говорится в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:13
2022-10-11T20:41
в мире
россия
киев
g7
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Страны G7 заявили, что поддерживают "мирное урегулирование конфликта Украины с Россией", несмотря на то, что Киев ранее отказался от переговоров, говорится в распространенном во вторник заявлении стран "Семерки".При этом ранее Владимир Зеленский не просто отказался от обсуждения мирного урегулирования конфликта с Москвой, но и подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России.В заявлении "Семерки" отмечается, что, по мнению G7, завершение боевых действий должно базироваться на принципах защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, изложенных в Уставе ООН, обеспечении возможностей самообороны для Киева, а также гарантировании послевоенного восстановления страны. Для реализации последнего пункта G7 считает целесообразным изучить способы помощи Украине за счет российских активов.Лидеры G7 подчеркнули, что именно к заключению такого "справедливого мира" готов Зеленский и западные союзники поддерживают его требования.В G7 также одобрили "действия Киева по защите от России". Лидеры заявили о намерении продолжать помощь Украине по военному и дипломатическому направлениям, а также в подготовке к предстоящей зиме.При этом "Большая семерка" пригрозила Москве дальнейшим санкционным давлением. С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221011/lavrov-1823090156.html
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в мире, россия, киев, g7, владимир зеленский, украина, оон
В мире, Россия, Киев, G7, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, ООН
18:13 11.10.2022 (обновлено: 20:41 11.10.2022)
 
Страны G7 приняли совместное заявление по Украине

Страны G7 пообещали Украине продолжить оказывать военную и финансовую поддержку

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги Украины
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Страны G7 заявили, что поддерживают "мирное урегулирование конфликта Украины с Россией", несмотря на то, что Киев ранее отказался от переговоров, говорится в распространенном во вторник заявлении стран "Семерки".
При этом ранее Владимир Зеленский не просто отказался от обсуждения мирного урегулирования конфликта с Москвой, но и подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России.
В заявлении "Семерки" отмечается, что, по мнению G7, завершение боевых действий должно базироваться на принципах защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, изложенных в Уставе ООН, обеспечении возможностей самообороны для Киева, а также гарантировании послевоенного восстановления страны. Для реализации последнего пункта G7 считает целесообразным изучить способы помощи Украине за счет российских активов.
Лидеры G7 подчеркнули, что именно к заключению такого "справедливого мира" готов Зеленский и западные союзники поддерживают его требования.
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В G7 также одобрили "действия Киева по защите от России". Лидеры заявили о намерении продолжать помощь Украине по военному и дипломатическому направлениям, а также в подготовке к предстоящей зиме.
При этом "Большая семерка" пригрозила Москве дальнейшим санкционным давлением.

"Мы уже оказали и продолжим оказывать дальнейшее экономическое давление на Россию, в том числе (введением санкций. — Прим. ред.) в отношении частных лиц и предприятий как внутри России, так и за ее пределами", — говорится в заявлении.

С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевG7Владимир ЗеленскийУкраинаООН
 
 
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