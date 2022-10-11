18:13 11.10.2022 (обновлено: 20:41 11.10.2022)
Страны G7 приняли совместное заявление по Украине
Страны G7 пообещали Украине продолжить оказывать военную и финансовую поддержку
Флаги Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Страны G7 заявили, что поддерживают "мирное урегулирование конфликта Украины с Россией", несмотря на то, что Киев ранее отказался от переговоров, говорится в распространенном во вторник заявлении стран "Семерки".
При этом ранее Владимир Зеленский не просто отказался от обсуждения мирного урегулирования конфликта с Москвой, но и подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России.
В заявлении "Семерки" отмечается, что, по мнению G7, завершение боевых действий должно базироваться на принципах защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, изложенных в Уставе ООН, обеспечении возможностей самообороны для Киева, а также гарантировании послевоенного восстановления страны. Для реализации последнего пункта G7 считает целесообразным изучить способы помощи Украине за счет российских активов.
Лидеры G7 подчеркнули, что именно к заключению такого "справедливого мира" готов Зеленский и западные союзники поддерживают его требования.
В G7 также одобрили "действия Киева по защите от России". Лидеры заявили о намерении продолжать помощь Украине по военному и дипломатическому направлениям, а также в подготовке к предстоящей зиме.
При этом "Большая семерка" пригрозила Москве дальнейшим санкционным давлением.
"Мы уже оказали и продолжим оказывать дальнейшее экономическое давление на Россию, в том числе (введением санкций. — Прим. ред.) в отношении частных лиц и предприятий как внутри России, так и за ее пределами", — говорится в заявлении.
С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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