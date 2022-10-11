https://ria.ru/20221011/uregulirovanie-1823199842.html

Страны G7 приняли совместное заявление по Украине

Страны G7 приняли совместное заявление по Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Страны G7 приняли совместное заявление по Украине

Страны G7 заявили, что поддерживают "мирное урегулирование конфликта Украины с Россией", несмотря на то, что Киев ранее отказался от переговоров, говорится в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:13

2022-10-11T18:13

2022-10-11T20:41

в мире

россия

киев

g7

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Страны G7 заявили, что поддерживают "мирное урегулирование конфликта Украины с Россией", несмотря на то, что Киев ранее отказался от переговоров, говорится в распространенном во вторник заявлении стран "Семерки".При этом ранее Владимир Зеленский не просто отказался от обсуждения мирного урегулирования конфликта с Москвой, но и подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России.В заявлении "Семерки" отмечается, что, по мнению G7, завершение боевых действий должно базироваться на принципах защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, изложенных в Уставе ООН, обеспечении возможностей самообороны для Киева, а также гарантировании послевоенного восстановления страны. Для реализации последнего пункта G7 считает целесообразным изучить способы помощи Украине за счет российских активов.Лидеры G7 подчеркнули, что именно к заключению такого "справедливого мира" готов Зеленский и западные союзники поддерживают его требования.В G7 также одобрили "действия Киева по защите от России". Лидеры заявили о намерении продолжать помощь Украине по военному и дипломатическому направлениям, а также в подготовке к предстоящей зиме.При этом "Большая семерка" пригрозила Москве дальнейшим санкционным давлением. С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221011/lavrov-1823090156.html

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, g7, владимир зеленский, украина, оон