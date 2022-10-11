https://ria.ru/20221011/ukraina-1823164461.html
Пьяный украинец вломился в офис польского политика в Варшаве
Пьяный украинец вломился в офис польского политика в Варшаве - РИА Новости, 11.10.2022
Пьяный украинец вломился в офис польского политика в Варшаве
Гражданина Украины задержали в Варшаве при попытке ворваться в офис депутата партии "Право и справедливость" Павла Лисецкого, сообщил телеканал TVP3. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:50
2022-10-11T16:50
2022-10-11T18:02
варшава
москва
право и справедливость
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106428/59/1064285916_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_df294a49649b4022af6fa205ca36fccd.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Гражданина Украины задержали в Варшаве при попытке ворваться в офис депутата партии "Право и справедливость" Павла Лисецкого, сообщил телеканал TVP3.Как рассказала пресс-секретарь полиции Паулина Онышко, инцидент произошел вечером 8 октября. Стражи порядка, прибывшие по вызову, обнаружили, что неизвестный мужчина пытается разбить стекло в двери офиса Лисецкого металлическим предметом. Оказалось, что это 35-летний украинец."Он находился в нетрезвом состоянии. В крови обнаружено промилле алкоголя", — добавила Онышко. Полиция проводит проверку.Сам Лисецкий рассказал, что во время инцидента был не в Варшаве."Получил СМС, в котором сообщалось, что кто-то пытался вломиться в мой офис", — объяснил он.Депутат также поблагодарил полицейских, которые очень быстро справились с ситуацией. По его словам, из офиса ничего не пропало.
https://ria.ru/20221007/protest-1822230675.html
варшава
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106428/59/1064285916_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d303f48f4d31ddf5d035bbb0c350e930.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
варшава, москва, право и справедливость, украина
Варшава, Москва, Право и справедливость, Украина
16:50 11.10.2022 (обновлено: 18:02 11.10.2022)
Пьяный украинец вломился в офис польского политика в Варшаве
TVP3: украинец попытался ворваться в офис члена партии "Право и справедливость" Лисецкого
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Гражданина Украины задержали в Варшаве при попытке ворваться в офис депутата партии "Право и справедливость" Павла Лисецкого, сообщил телеканал TVP3
.
Как рассказала пресс-секретарь полиции Паулина Онышко, инцидент произошел вечером 8 октября. Стражи порядка, прибывшие по вызову, обнаружили, что неизвестный мужчина пытается разбить стекло в двери офиса Лисецкого металлическим предметом. Оказалось, что это 35-летний украинец.
"Он находился в нетрезвом состоянии. В крови обнаружено промилле алкоголя", — добавила Онышко.
Полиция проводит проверку.
Сам Лисецкий рассказал, что во время инцидента был не в Варшаве.
"Получил СМС, в котором сообщалось, что кто-то пытался вломиться в мой офис", — объяснил он.
Депутат также поблагодарил полицейских, которые очень быстро справились с ситуацией. По его словам, из офиса ничего не пропало.