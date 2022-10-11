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Пьяный украинец вломился в офис польского политика в Варшаве - РИА Новости, 11.10.2022
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Пьяный украинец вломился в офис польского политика в Варшаве
Пьяный украинец вломился в офис польского политика в Варшаве - РИА Новости, 11.10.2022
Пьяный украинец вломился в офис польского политика в Варшаве
Гражданина Украины задержали в Варшаве при попытке ворваться в офис депутата партии "Право и справедливость" Павла Лисецкого, сообщил телеканал TVP3. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:50
2022-10-11T18:02
варшава
москва
право и справедливость
украина
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Гражданина Украины задержали в Варшаве при попытке ворваться в офис депутата партии "Право и справедливость" Павла Лисецкого, сообщил телеканал TVP3.Как рассказала пресс-секретарь полиции Паулина Онышко, инцидент произошел вечером 8 октября. Стражи порядка, прибывшие по вызову, обнаружили, что неизвестный мужчина пытается разбить стекло в двери офиса Лисецкого металлическим предметом. Оказалось, что это 35-летний украинец."Он находился в нетрезвом состоянии. В крови обнаружено промилле алкоголя", — добавила Онышко. Полиция проводит проверку.Сам Лисецкий рассказал, что во время инцидента был не в Варшаве."Получил СМС, в котором сообщалось, что кто-то пытался вломиться в мой офис", — объяснил он.Депутат также поблагодарил полицейских, которые очень быстро справились с ситуацией. По его словам, из офиса ничего не пропало.
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варшава, москва, право и справедливость, украина
Варшава, Москва, Право и справедливость, Украина
16:50 11.10.2022 (обновлено: 18:02 11.10.2022)
 
Пьяный украинец вломился в офис польского политика в Варшаве

TVP3: украинец попытался ворваться в офис члена партии "Право и справедливость" Лисецкого

© Fotolia / Radoslaw MaciejewskiПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Польская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Гражданина Украины задержали в Варшаве при попытке ворваться в офис депутата партии "Право и справедливость" Павла Лисецкого, сообщил телеканал TVP3.
Как рассказала пресс-секретарь полиции Паулина Онышко, инцидент произошел вечером 8 октября. Стражи порядка, прибывшие по вызову, обнаружили, что неизвестный мужчина пытается разбить стекло в двери офиса Лисецкого металлическим предметом. Оказалось, что это 35-летний украинец.
"Он находился в нетрезвом состоянии. В крови обнаружено промилле алкоголя", — добавила Онышко.
Полиция проводит проверку.
Сам Лисецкий рассказал, что во время инцидента был не в Варшаве.
"Получил СМС, в котором сообщалось, что кто-то пытался вломиться в мой офис", — объяснил он.
Депутат также поблагодарил полицейских, которые очень быстро справились с ситуацией. По его словам, из офиса ничего не пропало.
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