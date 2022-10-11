https://ria.ru/20221011/ukraina-1823164461.html

Пьяный украинец вломился в офис польского политика в Варшаве

Пьяный украинец вломился в офис польского политика в Варшаве - РИА Новости, 11.10.2022

Пьяный украинец вломился в офис польского политика в Варшаве

Гражданина Украины задержали в Варшаве при попытке ворваться в офис депутата партии "Право и справедливость" Павла Лисецкого, сообщил телеканал TVP3. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:50

2022-10-11T16:50

2022-10-11T18:02

варшава

москва

право и справедливость

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106428/59/1064285916_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_df294a49649b4022af6fa205ca36fccd.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Гражданина Украины задержали в Варшаве при попытке ворваться в офис депутата партии "Право и справедливость" Павла Лисецкого, сообщил телеканал TVP3.Как рассказала пресс-секретарь полиции Паулина Онышко, инцидент произошел вечером 8 октября. Стражи порядка, прибывшие по вызову, обнаружили, что неизвестный мужчина пытается разбить стекло в двери офиса Лисецкого металлическим предметом. Оказалось, что это 35-летний украинец."Он находился в нетрезвом состоянии. В крови обнаружено промилле алкоголя", — добавила Онышко. Полиция проводит проверку.Сам Лисецкий рассказал, что во время инцидента был не в Варшаве."Получил СМС, в котором сообщалось, что кто-то пытался вломиться в мой офис", — объяснил он.Депутат также поблагодарил полицейских, которые очень быстро справились с ситуацией. По его словам, из офиса ничего не пропало.

https://ria.ru/20221007/protest-1822230675.html

варшава

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

варшава, москва, право и справедливость, украина