https://ria.ru/20221011/ukraina-1823075022.html

Reuters назвал главное требование Зеленского на G7

Reuters назвал главное требование Зеленского на G7 - РИА Новости, 11.10.2022

Reuters назвал главное требование Зеленского на G7

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран G7 с просьбой увеличить поставки оружия Киеву, сообщило Reuters. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:57

2022-10-11T12:57

2022-10-11T13:48

в мире

владимир зеленский

украина

киев

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран G7 с просьбой увеличить поставки оружия Киеву, сообщило Reuters.Особое внимание, по информации издания, глава государства уделит средствам противовоздушной обороны (ПВО).Помимо этого, члены "Большой семерки" могут выступить с "предупреждением" в адрес "близкого союзника" России — Белоруссии — из-за размещения Минском совместных войск около Украины.Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Зеленским. Американский лидер пообещал своему коллеге продолжать поддерживать Киев всем необходимым, в том числе предоставить передовые системы ПВО.На фоне российской спецоперации на Украине Штаты и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html

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Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, украина, киев, россия, g7, нато