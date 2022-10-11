12:57 11.10.2022 (обновлено: 13:48 11.10.2022)
Reuters назвал главное требование Зеленского на G7
Reuters: президент Украины Зеленский попросит у лидеров G7 больше оружия и систем ПВО
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран G7 с просьбой увеличить поставки оружия Киеву, сообщило Reuters.
Особое внимание, по информации издания, глава государства уделит средствам противовоздушной обороны (ПВО).
"Лидеры G7 соберутся 11 октября, чтобы обсудить возможность усиления поддержки Украины, и выслушать Зеленского, который ранее назвал ПВО "приоритетом номер один", — говорится в публикации.
Помимо этого, члены "Большой семерки" могут выступить с "предупреждением" в адрес "близкого союзника" России — Белоруссии — из-за размещения Минском совместных войск около Украины.
Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Зеленским. Американский лидер пообещал своему коллеге продолжать поддерживать Киев всем необходимым, в том числе предоставить передовые системы ПВО.
На фоне российской спецоперации на Украине Штаты и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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