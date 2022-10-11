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Reuters назвал главное требование Зеленского на G7 - РИА Новости, 11.10.2022
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Reuters назвал главное требование Зеленского на G7
Reuters назвал главное требование Зеленского на G7 - РИА Новости, 11.10.2022
Reuters назвал главное требование Зеленского на G7
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран G7 с просьбой увеличить поставки оружия Киеву, сообщило Reuters. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:57
2022-10-11T13:48
в мире
владимир зеленский
украина
киев
россия
g7
нато
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран G7 с просьбой увеличить поставки оружия Киеву, сообщило Reuters.Особое внимание, по информации издания, глава государства уделит средствам противовоздушной обороны (ПВО).Помимо этого, члены "Большой семерки" могут выступить с "предупреждением" в адрес "близкого союзника" России — Белоруссии — из-за размещения Минском совместных войск около Украины.Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Зеленским. Американский лидер пообещал своему коллеге продолжать поддерживать Киев всем необходимым, в том числе предоставить передовые системы ПВО.На фоне российской спецоперации на Украине Штаты и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, владимир зеленский, украина, киев, россия, g7, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Россия, G7, НАТО
12:57 11.10.2022 (обновлено: 13:48 11.10.2022)
 
Reuters назвал главное требование Зеленского на G7

Reuters: президент Украины Зеленский попросит у лидеров G7 больше оружия и систем ПВО

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран G7 с просьбой увеличить поставки оружия Киеву, сообщило Reuters.
Особое внимание, по информации издания, глава государства уделит средствам противовоздушной обороны (ПВО).
"Лидеры G7 соберутся 11 октября, чтобы обсудить возможность усиления поддержки Украины, и выслушать Зеленского, который ранее назвал ПВО "приоритетом номер один", — говорится в публикации.
Помимо этого, члены "Большой семерки" могут выступить с "предупреждением" в адрес "близкого союзника" России — Белоруссии — из-за размещения Минском совместных войск около Украины.
Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Зеленским. Американский лидер пообещал своему коллеге продолжать поддерживать Киев всем необходимым, в том числе предоставить передовые системы ПВО.
На фоне российской спецоперации на Украине Штаты и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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