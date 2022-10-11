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Эксперт рассказал, когда цены на отдых в Турции вырастут в полтора раза - РИА Новости, 11.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221011/turtsiya-1823001818.html
Эксперт рассказал, когда цены на отдых в Турции вырастут в полтора раза
Эксперт рассказал, когда цены на отдых в Турции вырастут в полтора раза - РИА Новости, 11.10.2022
Эксперт рассказал, когда цены на отдых в Турции вырастут в полтора раза
Цены на размещение в гостиницах Турции в ближайшие неделю-две могут вырасти в полтора-два раза, сказал РИА Новости директор по развитию национальной сети... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:57
2022-10-11T10:57
туризм
новости - туризм
туризм
турция
отели
гостиницы
цены
отдых на море
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Цены на размещение в гостиницах Турции в ближайшие неделю-две могут вырасти в полтора-два раза, сказал РИА Новости директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов."С высокой долей вероятности после нанесения массированного удара по объектам украинской инфраструктуры число беженцев добавится и в Европе, и в соседних странах, в том числе в Турции, так как это самый массовый и доступный вариант. В ближайшие неделю-две ожидаем сильный рост цен на отели в этой стране. По нашим данным, стоимость проживания может вырасти в полтора-два раза", — сказал Блинов.Он предположил, что события этой весны, когда был высокий ажиотаж и мест не хватало в турецких отелях и в апартаментах, повторятся. "Тогда туроператоры не могли получить подтверждения от отелей, поскольку свободные номера быстро закончились", — отметил эксперт. Впрочем, пока ажиотажа на отдых в Турции нет, цены более-менее стабильны, добавил он.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту глава государства назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа такие преступления просто невозможно.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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10:57 11.10.2022
 
Эксперт рассказал, когда цены на отдых в Турции вырастут в полтора раза

Эксперт прогнозирует рост цен в полтора раза на гостиницы в Турции в ближайшие недели

© Фото : Анна ШамаховаТерритория отеля в Мармарисе
Территория отеля в Мармарисе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Анна Шамахова
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Цены на размещение в гостиницах Турции в ближайшие неделю-две могут вырасти в полтора-два раза, сказал РИА Новости директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.
"С высокой долей вероятности после нанесения массированного удара по объектам украинской инфраструктуры число беженцев добавится и в Европе, и в соседних странах, в том числе в Турции, так как это самый массовый и доступный вариант. В ближайшие неделю-две ожидаем сильный рост цен на отели в этой стране. По нашим данным, стоимость проживания может вырасти в полтора-два раза", — сказал Блинов.
Он предположил, что события этой весны, когда был высокий ажиотаж и мест не хватало в турецких отелях и в апартаментах, повторятся. "Тогда туроператоры не могли получить подтверждения от отелей, поскольку свободные номера быстро закончились", — отметил эксперт. Впрочем, пока ажиотажа на отдых в Турции нет, цены более-менее стабильны, добавил он.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту глава государства назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа такие преступления просто невозможно.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Манама - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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