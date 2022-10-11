https://ria.ru/20221011/transport-1823215365.html

Транспорт Подмосковья подготовят к зиме до 30 октября

Транспорт Подмосковья подготовят к зиме до 30 октября - РИА Новости, 11.10.2022

Транспорт Подмосковья подготовят к зиме до 30 октября

Подготовка общественного транспорта Московской области к зимнему сезону завершится до 30 октября. В порядок приведут около 12 тысяч автобусов и электричек,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:10

2022-10-11T19:10

2022-10-11T19:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подготовка общественного транспорта Московской области к зимнему сезону завершится до 30 октября. В порядок приведут около 12 тысяч автобусов и электричек, сообщил телеканал "360".Специалисты заменяют технические жидкости в автобусах и меняют резину на зимнюю, проверяют герметичность систем и износ шин. В электричках проверяют уплотнители на окнах и дверях, в депо поставляют запасы противогололедной смазки. Во всех видах транспорта проверяют исправность отопительной и вентиляционной систем, а также противопожарное оборудование."Наша задача – обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в регионе для комфортных и безопасных перевозок наших жителей и гостей Московской области в зимнее время", – рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)