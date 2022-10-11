https://ria.ru/20221011/transport-1823215365.html
Транспорт Подмосковья подготовят к зиме до 30 октября
Транспорт Подмосковья подготовят к зиме до 30 октября - РИА Новости, 11.10.2022
Транспорт Подмосковья подготовят к зиме до 30 октября
Подготовка общественного транспорта Московской области к зимнему сезону завершится до 30 октября. В порядок приведут около 12 тысяч автобусов и электричек,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:10
2022-10-11T19:10
2022-10-11T19:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156162/90/1561629048_0:190:1500:1034_1920x0_80_0_0_e9bec0b16963c71851f54fd77164c3b7.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подготовка общественного транспорта Московской области к зимнему сезону завершится до 30 октября. В порядок приведут около 12 тысяч автобусов и электричек, сообщил телеканал "360".Специалисты заменяют технические жидкости в автобусах и меняют резину на зимнюю, проверяют герметичность систем и износ шин. В электричках проверяют уплотнители на окнах и дверях, в депо поставляют запасы противогололедной смазки. Во всех видах транспорта проверяют исправность отопительной и вентиляционной систем, а также противопожарное оборудование."Наша задача – обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в регионе для комфортных и безопасных перевозок наших жителей и гостей Московской области в зимнее время", – рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156162/90/1561629048_0:0:1380:1034_1920x0_80_0_0_c755cb69d545aad1f1b6f37a760f244a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)