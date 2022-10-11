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Транспорт Подмосковья подготовят к зиме до 30 октября - РИА Новости, 11.10.2022
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Новости Подмосковья
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Транспорт Подмосковья подготовят к зиме до 30 октября
Транспорт Подмосковья подготовят к зиме до 30 октября - РИА Новости, 11.10.2022
Транспорт Подмосковья подготовят к зиме до 30 октября
Подготовка общественного транспорта Московской области к зимнему сезону завершится до 30 октября. В порядок приведут около 12 тысяч автобусов и электричек,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:10
2022-10-11T19:10
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подготовка общественного транспорта Московской области к зимнему сезону завершится до 30 октября. В порядок приведут около 12 тысяч автобусов и электричек, сообщил телеканал "360".Специалисты заменяют технические жидкости в автобусах и меняют резину на зимнюю, проверяют герметичность систем и износ шин. В электричках проверяют уплотнители на окнах и дверях, в депо поставляют запасы противогололедной смазки. Во всех видах транспорта проверяют исправность отопительной и вентиляционной систем, а также противопожарное оборудование."Наша задача – обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в регионе для комфортных и безопасных перевозок наших жителей и гостей Московской области в зимнее время", – рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:10 11.10.2022
 

Транспорт Подмосковья подготовят к зиме до 30 октября

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАвтобус движется по заснеженной улице
Автобус движется по заснеженной улице - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подготовка общественного транспорта Московской области к зимнему сезону завершится до 30 октября. В порядок приведут около 12 тысяч автобусов и электричек, сообщил телеканал "360".
Специалисты заменяют технические жидкости в автобусах и меняют резину на зимнюю, проверяют герметичность систем и износ шин. В электричках проверяют уплотнители на окнах и дверях, в депо поставляют запасы противогололедной смазки. Во всех видах транспорта проверяют исправность отопительной и вентиляционной систем, а также противопожарное оборудование.
"Наша задача – обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в регионе для комфортных и безопасных перевозок наших жителей и гостей Московской области в зимнее время", – рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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