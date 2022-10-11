https://ria.ru/20221011/totalenergies-1823048043.html

Правительство Франции призвало бастующих прекратить блокировку НПЗ

Правительство Франции призвало бастующих прекратить блокировку НПЗ - РИА Новости, 11.10.2022

Правительство Франции призвало бастующих прекратить блокировку НПЗ

Правительство Франции будет вынуждено вмешаться в ситуацию на нефтеперерабатывающих заводах компании TotalEnergies и силой прекратить забастовку, если консенсус РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:03

2022-10-11T12:03

2022-10-11T12:03

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ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости. Правительство Франции будет вынуждено вмешаться в ситуацию на нефтеперерабатывающих заводах компании TotalEnergies и силой прекратить забастовку, если консенсус между профсоюзами и руководством компании не будет найден в ближайшие часы, заявил во вторник официальный представитель французского кабмина Оливье Веран в эфире радиостанции RTL."Правительство призывает к тому, чтобы блокировки НПЗ были прекращены полностью и без отлагательств, в противном случае мы вынуждены будем вмешаться – другими словами, силой прекратить забастовки", - заявил Веран.Веран предупредил, что в случае, если забастовки не будут прекращены в ближайшие часы, правительство будет вынуждено очистить доступ к топливным хранилищам и нефтеперерабатывающим заводам для "более адекватных сотрудников".Он отметил, что в случае с ExxonMobil у протестующих более нет "ни одной причины" чтобы бастовать, потому что профсоюзы и руководство пришли к договоренности.Руководство TotalEnergies в понедельник также выступило с предложением по увеличению зарплаты сотрудникам, поэтому призывы профсоюза CGT продлить забастовки являются, по словам Верана, "чрезмерными и ненормальными".С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.Позже забастовки также начались на двух НПЗ, принадлежащих компании ExxonMobil.В воскресенье министерство энергетических преобразований Франции сообщило, что почти на 30% автозаправочных станций страны наблюдается дефицит как минимум одного вида топлива.

https://ria.ru/20221010/dizel-1822940599.html

https://ria.ru/20221010/toplivo-1822942535.html

https://ria.ru/20221009/protesty-1822633067.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, total , топливо