Рейтинг@Mail.ru
Правительство Франции призвало бастующих прекратить блокировку НПЗ - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/totalenergies-1823048043.html
Правительство Франции призвало бастующих прекратить блокировку НПЗ
Правительство Франции призвало бастующих прекратить блокировку НПЗ - РИА Новости, 11.10.2022
Правительство Франции призвало бастующих прекратить блокировку НПЗ
Правительство Франции будет вынуждено вмешаться в ситуацию на нефтеперерабатывающих заводах компании TotalEnergies и силой прекратить забастовку, если консенсус РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:03
2022-10-11T12:03
в мире
франция
total
топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104264/68/1042646865_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_a016bbf001567b8d5d9133317a5b7ddd.jpg
ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости. Правительство Франции будет вынуждено вмешаться в ситуацию на нефтеперерабатывающих заводах компании TotalEnergies и силой прекратить забастовку, если консенсус между профсоюзами и руководством компании не будет найден в ближайшие часы, заявил во вторник официальный представитель французского кабмина Оливье Веран в эфире радиостанции RTL."Правительство призывает к тому, чтобы блокировки НПЗ были прекращены полностью и без отлагательств, в противном случае мы вынуждены будем вмешаться – другими словами, силой прекратить забастовки", - заявил Веран.Веран предупредил, что в случае, если забастовки не будут прекращены в ближайшие часы, правительство будет вынуждено очистить доступ к топливным хранилищам и нефтеперерабатывающим заводам для "более адекватных сотрудников".Он отметил, что в случае с ExxonMobil у протестующих более нет "ни одной причины" чтобы бастовать, потому что профсоюзы и руководство пришли к договоренности.Руководство TotalEnergies в понедельник также выступило с предложением по увеличению зарплаты сотрудникам, поэтому призывы профсоюза CGT продлить забастовки являются, по словам Верана, "чрезмерными и ненормальными".С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.Позже забастовки также начались на двух НПЗ, принадлежащих компании ExxonMobil.В воскресенье министерство энергетических преобразований Франции сообщило, что почти на 30% автозаправочных станций страны наблюдается дефицит как минимум одного вида топлива.
https://ria.ru/20221010/dizel-1822940599.html
https://ria.ru/20221010/toplivo-1822942535.html
https://ria.ru/20221009/protesty-1822633067.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104264/68/1042646865_644:0:3044:1800_1920x0_80_0_0_14c6bb17c9fcad41bf11ca260d064546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, total , топливо
В мире, Франция, Total , Топливо
12:03 11.10.2022
 
Правительство Франции призвало бастующих прекратить блокировку НПЗ

Правительство Франции пригрозило силой прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies

© Fotolia / fanfanЕлисейский дворец
Елисейский дворец - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Fotolia / fanfan
Елисейский дворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости. Правительство Франции будет вынуждено вмешаться в ситуацию на нефтеперерабатывающих заводах компании TotalEnergies и силой прекратить забастовку, если консенсус между профсоюзами и руководством компании не будет найден в ближайшие часы, заявил во вторник официальный представитель французского кабмина Оливье Веран в эфире радиостанции RTL.
"Правительство призывает к тому, чтобы блокировки НПЗ были прекращены полностью и без отлагательств, в противном случае мы вынуждены будем вмешаться – другими словами, силой прекратить забастовки", - заявил Веран.
Сотрудники у нефтеперерабатывающего завода Total Energy в Гонфревиль-л'Орше, недалеко от Гавра - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 19:38
Цена дизеля во Франции выросла на десять евроцентов из-за забастовки
Веран предупредил, что в случае, если забастовки не будут прекращены в ближайшие часы, правительство будет вынуждено очистить доступ к топливным хранилищам и нефтеперерабатывающим заводам для "более адекватных сотрудников".
Он отметил, что в случае с ExxonMobil у протестующих более нет "ни одной причины" чтобы бастовать, потому что профсоюзы и руководство пришли к договоренности.
Руководство TotalEnergies в понедельник также выступило с предложением по увеличению зарплаты сотрудникам, поэтому призывы профсоюза CGT продлить забастовки являются, по словам Верана, "чрезмерными и ненормальными".
Сахар - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 19:46
Франция направила запасы топлива на нужды производителей сахара
С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.
Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.
Позже забастовки также начались на двух НПЗ, принадлежащих компании ExxonMobil.
В воскресенье министерство энергетических преобразований Франции сообщило, что почти на 30% автозаправочных станций страны наблюдается дефицит как минимум одного вида топлива.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 18:00
Почти треть автозаправок во Франции столкнулись с дефицитом топлива
 
В миреФранцияTotalТопливо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала