https://ria.ru/20221011/telefidenie-1823083025.html

Минобороны Польши решило создать военное интернет-телевидение

Минобороны Польши решило создать военное интернет-телевидение - РИА Новости, 11.10.2022

Минобороны Польши решило создать военное интернет-телевидение

Министерство национальной обороны Польши решило создать в стране военное интернет-телевидение, сообщил портал cyberdefence24.pl. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:13

2022-10-11T13:13

2022-10-11T13:14

в мире

польша

министерство обороны польши

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/22056/15/220561533_0:457:1446:1270_1920x0_80_0_0_817c3300659a3e45dee2687fac19a65a.jpg

ВАРШАВА, 11 окт - РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши решило создать в стране военное интернет-телевидение, сообщил портал cyberdefence24.pl.Как следует из распоряжения ведомства, для новой платформы будут создаваться фильмы и телевизионные программы. Этим будет заниматься Военный издательский институт, который отвечает за распространение знаний о польской армии."В сферу деятельности института входит распространение знаний о Вооруженных силах Республики Польша и популяризация культуры, традиций и истории польской армии посредством издательской, образовательной и просветительской деятельности, а также создания аудио- и видеопродукции в целях формирования патриотических настроений в соответствии с положениями информационной политики министерства национальной обороны", — указало Минобороны.

https://ria.ru/20220920/polsha-1818192329.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, министерство обороны польши