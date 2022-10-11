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Минобороны Польши решило создать военное интернет-телевидение
Минобороны Польши решило создать военное интернет-телевидение - РИА Новости, 11.10.2022
Минобороны Польши решило создать военное интернет-телевидение
Министерство национальной обороны Польши решило создать в стране военное интернет-телевидение, сообщил портал cyberdefence24.pl. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:13
2022-10-11T13:13
2022-10-11T13:14
в мире
польша
министерство обороны польши
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ВАРШАВА, 11 окт - РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши решило создать в стране военное интернет-телевидение, сообщил портал cyberdefence24.pl.Как следует из распоряжения ведомства, для новой платформы будут создаваться фильмы и телевизионные программы. Этим будет заниматься Военный издательский институт, который отвечает за распространение знаний о польской армии."В сферу деятельности института входит распространение знаний о Вооруженных силах Республики Польша и популяризация культуры, традиций и истории польской армии посредством издательской, образовательной и просветительской деятельности, а также создания аудио- и видеопродукции в целях формирования патриотических настроений в соответствии с положениями информационной политики министерства национальной обороны", — указало Минобороны.
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в мире, польша, министерство обороны польши
В мире, Польша, Министерство обороны Польши
13:13 11.10.2022 (обновлено: 13:14 11.10.2022)
Минобороны Польши решило создать военное интернет-телевидение
Министерство национальной обороны Польши решило создать военное интернет-телевидение