https://ria.ru/20221011/tankisty-1823086756.html

Танкист объяснил, почему в ДНР ждут мобилизованных

Танкист объяснил, почему в ДНР ждут мобилизованных - РИА Новости, 11.10.2022

Танкист объяснил, почему в ДНР ждут мобилизованных

Мобилизованных россиян очень ждут на передовой, ведь чем больше армия, тем она сильнее, а победа ближе, рассказал РИА Новости командир танкового взвода ВС РФ... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:18

2022-10-11T13:18

2022-10-11T13:18

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Мобилизованных россиян очень ждут на передовой, ведь чем больше армия, тем она сильнее, а победа ближе, рассказал РИА Новости командир танкового взвода ВС РФ Беслан с позывным "Бес".Старший лейтенант Беслан родом из Кабардино-Балкарии. В его взводе воюют россияне из разных регионов - Северной Осетии, Дагестана, Чечни, много русских - и у всех дружные хорошие отношения."У танкистов так принято - помогать друг другу", - отметил Беслан в ходе разговора на передовой в Донецкой Народной Республике, в районе Волновахи.По его словам, такое же братское отношение ко вновь мобилизованным, которые уже начали поступать в танковый взвод Беслана."Это взрослые люди, с хорошим опытом. Есть даже подполковник. Их не надо ничему учить, просто напомнить некоторые навыки", - рассказал собеседник агентства.Сейчас более опытные бойцы, которые воюют уже полгода, делятся практическим опытом с новичками. У самих новичков настрой хороший, "все разговоры только о победе", заверил Беслан.По его словам, на передовой очень ждут мобилизованных."Конечно, от них будет польза. Люди нужны. Будем дальше работать, повышать слаженность. Силы всегда нужны. Большая армия - это большая сила", - рассказал Беслан.Он заверил, что мобилизации бояться не надо - сам он воюет с февраля, и хотя его танк несколько раз подбивали, никаких ранений он не получал."Не надо этого бояться. Если наш враг узнает, что мы боимся, он будет радоваться. Соответственно, надо показать свою боевую силу", - рассуждает Бес.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

https://ria.ru/20221010/tankist-1822804880.html

https://ria.ru/20221003/rossiya-1821056806.html

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"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем 21 сентября президентом России был издан указ о частичной мобилизации на территории РФ. Мобилизованные граждане проходят обучение на курсах боевой подготовки в разных регионах России. Военнослужащие делятся боевым настроем и считают своим долгом встать на защиту Родины. 2022-10-11T13:18 true PT2M53S

Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки призванных несколько дней назад в ходе частичной мобилизации. Особое внимание он уделил практической подготовке вновь прибывших к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобожденных территорий в тыловых районах спецоперации, сообщает Минобороны. Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий с мобилизованными под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в спецоперации, и поставил задачу интенсифицировать проведение практических занятий в тёмное время суток. 2022-10-11T13:18 true PT0M37S

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, днр, донбасс