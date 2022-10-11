https://ria.ru/20221011/tankisty-1823086756.html
Танкист объяснил, почему в ДНР ждут мобилизованных
Танкист объяснил, почему в ДНР ждут мобилизованных - РИА Новости, 11.10.2022
Танкист объяснил, почему в ДНР ждут мобилизованных
Мобилизованных россиян очень ждут на передовой, ведь чем больше армия, тем она сильнее, а победа ближе, рассказал РИА Новости командир танкового взвода ВС РФ... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:18
2022-10-11T13:18
2022-10-11T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
россия
днр
донбасс
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Мобилизованных россиян очень ждут на передовой, ведь чем больше армия, тем она сильнее, а победа ближе, рассказал РИА Новости командир танкового взвода ВС РФ Беслан с позывным "Бес".Старший лейтенант Беслан родом из Кабардино-Балкарии. В его взводе воюют россияне из разных регионов - Северной Осетии, Дагестана, Чечни, много русских - и у всех дружные хорошие отношения."У танкистов так принято - помогать друг другу", - отметил Беслан в ходе разговора на передовой в Донецкой Народной Республике, в районе Волновахи.По его словам, такое же братское отношение ко вновь мобилизованным, которые уже начали поступать в танковый взвод Беслана."Это взрослые люди, с хорошим опытом. Есть даже подполковник. Их не надо ничему учить, просто напомнить некоторые навыки", - рассказал собеседник агентства.Сейчас более опытные бойцы, которые воюют уже полгода, делятся практическим опытом с новичками. У самих новичков настрой хороший, "все разговоры только о победе", заверил Беслан.По его словам, на передовой очень ждут мобилизованных."Конечно, от них будет польза. Люди нужны. Будем дальше работать, повышать слаженность. Силы всегда нужны. Большая армия - это большая сила", - рассказал Беслан.Он заверил, что мобилизации бояться не надо - сам он воюет с февраля, и хотя его танк несколько раз подбивали, никаких ранений он не получал."Не надо этого бояться. Если наш враг узнает, что мы боимся, он будет радоваться. Соответственно, надо показать свою боевую силу", - рассуждает Бес.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
https://ria.ru/20221010/tankist-1822804880.html
https://ria.ru/20221003/rossiya-1821056806.html
донецкая народная республика
россия
донбасс
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем
21 сентября президентом России был издан указ о частичной мобилизации на территории РФ. Мобилизованные граждане проходят обучение на курсах боевой подготовки в разных регионах России. Военнослужащие делятся боевым настроем и считают своим долгом встать на защиту Родины.
2022-10-11T13:18
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821424265_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_7b6290eff9dcfc14211b99221b613c4c.jpg
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа
Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки призванных несколько дней назад в ходе частичной мобилизации.
Особое внимание он уделил практической подготовке вновь прибывших к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобожденных территорий в тыловых районах спецоперации, сообщает Минобороны.
Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий с мобилизованными под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в спецоперации, и поставил задачу интенсифицировать проведение практических занятий в тёмное время суток.
2022-10-11T13:18
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, днр, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Россия, ДНР, Донбасс
Танкист объяснил, почему в ДНР ждут мобилизованных
Командир взвода Беслан: чем больше армия, тем она сильнее, не надо бояться мобилизации
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Мобилизованных россиян очень ждут на передовой, ведь чем больше армия, тем она сильнее, а победа ближе, рассказал РИА Новости командир танкового взвода ВС РФ Беслан с позывным "Бес".
Старший лейтенант Беслан родом из Кабардино-Балкарии. В его взводе воюют россияне из разных регионов - Северной Осетии, Дагестана, Чечни, много русских - и у всех дружные хорошие отношения.
"У танкистов так принято - помогать друг другу", - отметил Беслан в ходе разговора на передовой в Донецкой Народной Республике
, в районе Волновахи
.
По его словам, такое же братское отношение ко вновь мобилизованным, которые уже начали поступать в танковый взвод Беслана.
"Это взрослые люди, с хорошим опытом. Есть даже подполковник. Их не надо ничему учить, просто напомнить некоторые навыки", - рассказал собеседник агентства.
Сейчас более опытные бойцы, которые воюют уже полгода, делятся практическим опытом с новичками. У самих новичков настрой хороший, "все разговоры только о победе", заверил Беслан.
По его словам, на передовой очень ждут мобилизованных.
"Конечно, от них будет польза. Люди нужны. Будем дальше работать, повышать слаженность. Силы всегда нужны. Большая армия - это большая сила", - рассказал Беслан.
Он заверил, что мобилизации бояться не надо - сам он воюет с февраля, и хотя его танк несколько раз подбивали, никаких ранений он не получал.
"Не надо этого бояться. Если наш враг узнает, что мы боимся, он будет радоваться. Соответственно, надо показать свою боевую силу", - рассуждает Бес.
Частичная мобилизация идет в России
с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.