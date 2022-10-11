17:17 11.10.2022 (обновлено: 17:28 11.10.2022)
В каждом казачьем отряде в зоне спецоперации есть священник, заявил депутат
Депутат Долуда: в каждом составе казачьих формирований в зоне спецоперации есть священник
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПолковой священник в часовне на позициях подразделения "Барс-16" ("Кубань") на окраине Красного Лимана в ДНР
Полковой священник в часовне на позициях подразделения "Барс-16" ("Кубань") на окраине Красного Лимана в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Священнослужителей, желающих служить в зоне СВО в составе казачьих формирований, очень много, священник есть в каждом отряде, сообщил РИА Новости во вторник зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей, заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.
"Количество священнослужителей, которые хотят быт полезными своей стране и готовых участвовать вместе с казаками в зоне СВО, очень много. Я сказал бы, что от них отбоя нет. Это священники Оренбургского, Волжского, Кубанского и других казачьих войск. Сейчас в зоне СВО действуют девять казачьих отрядов, каждый из них насчитывает от 250 до 400 человек. В каждом отряде есть священнослужитель", - сказал Николай Долуда на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, духовник выполняет роль заместителя командира по воспитательной работе.
"Такой человек очень сильно помогает командирам. Этот человек причащает, исповедует, благословляет на ведение боя, поддерживает казаков как может. И священников, готовых отправится в зону СВО, для дальнейшей службы, повторю, очень много", - заключил депутат ГД Николай Долуда.