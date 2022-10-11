https://ria.ru/20221011/svyaschennik-1823176088.html

В каждом казачьем отряде в зоне спецоперации есть священник, заявил депутат

В каждом казачьем отряде в зоне спецоперации есть священник, заявил депутат - РИА Новости, 11.10.2022

В каждом казачьем отряде в зоне спецоперации есть священник, заявил депутат

Священнослужителей, желающих служить в зоне СВО в составе казачьих формирований, очень много, священник есть в каждом отряде, сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:17

2022-10-11T17:17

2022-10-11T17:28

специальная военная операция на украине

николай долуда

россия

волжский

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Священнослужителей, желающих служить в зоне СВО в составе казачьих формирований, очень много, священник есть в каждом отряде, сообщил РИА Новости во вторник зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей, заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Николай Долуда."Количество священнослужителей, которые хотят быт полезными своей стране и готовых участвовать вместе с казаками в зоне СВО, очень много. Я сказал бы, что от них отбоя нет. Это священники Оренбургского, Волжского, Кубанского и других казачьих войск. Сейчас в зоне СВО действуют девять казачьих отрядов, каждый из них насчитывает от 250 до 400 человек. В каждом отряде есть священнослужитель", - сказал Николай Долуда на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, духовник выполняет роль заместителя командира по воспитательной работе."Такой человек очень сильно помогает командирам. Этот человек причащает, исповедует, благословляет на ведение боя, поддерживает казаков как может. И священников, готовых отправится в зону СВО, для дальнейшей службы, повторю, очень много", - заключил депутат ГД Николай Долуда.

https://ria.ru/20221003/nagrazhdenie-1820627768.html

россия

волжский

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

николай долуда, россия, волжский, госдума рф, ситуация в днр и лнр