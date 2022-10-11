https://ria.ru/20221011/stroitelstvo-1823141265.html

Строительство выезда из подмосковного Юрлово начнется в конце года

Строительство выезда из подмосковного Юрлово начнется в конце года - РИА Новости, 11.10.2022

Строительство выезда из подмосковного Юрлово начнется в конце года

Строительство выезда из деревни Юрлово городского округа Солнечногорск Московской области начнется в конце года, говорится в сообщении пресс-службы министерства РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:49

2022-10-11T15:49

2022-10-11T15:49

новости подмосковья

алексей гержик

московская область (подмосковье)

солнечногорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823141940_0:173:1280:893_1920x0_80_0_0_b5d0547ebfca9076c5b7f1c43118d166.jpg

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Строительство выезда из деревни Юрлово городского округа Солнечногорск Московской области начнется в конце года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Выезд из Юрлово станет первым этапом строительства дороги "Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 Россия".Проект уже получил положительное заключение Мособлэспертизы, и будет реализован в III квартале 2024 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"."На первом этапе будет осуществлена реконструкция 700-метрового участка Пятницкого шоссе, а также строительство новой 1,5-километровой четырёхполосной дороги от пересечения с Пятницким шоссе в районе деревни Благовещенка. Дорога необходима для улучшения транспортной доступности прилегающих к Пятницкому шоссе жилых кварталов, где в общей сложности будут проживать свыше 120 тысяч жителей", – приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.Также на примыкании автодороги к Пятницкому шоссе будет построена одноуровневая кольцевая развязка, пешеходная зона с велодорожкой, четыре остановочных павильона и светофорный объект.

https://ria.ru/20221011/tekhnika-1823125918.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей гержик, московская область (подмосковье), солнечногорск