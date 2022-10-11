https://ria.ru/20221011/stroitelstvo-1823141265.html
Строительство выезда из подмосковного Юрлово начнется в конце года
Строительство выезда из подмосковного Юрлово начнется в конце года - РИА Новости, 11.10.2022
Строительство выезда из подмосковного Юрлово начнется в конце года
Строительство выезда из деревни Юрлово городского округа Солнечногорск Московской области начнется в конце года, говорится в сообщении пресс-службы министерства РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:49
2022-10-11T15:49
2022-10-11T15:49
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
солнечногорск
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Строительство выезда из деревни Юрлово городского округа Солнечногорск Московской области начнется в конце года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Выезд из Юрлово станет первым этапом строительства дороги "Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 Россия".Проект уже получил положительное заключение Мособлэспертизы, и будет реализован в III квартале 2024 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"."На первом этапе будет осуществлена реконструкция 700-метрового участка Пятницкого шоссе, а также строительство новой 1,5-километровой четырёхполосной дороги от пересечения с Пятницким шоссе в районе деревни Благовещенка. Дорога необходима для улучшения транспортной доступности прилегающих к Пятницкому шоссе жилых кварталов, где в общей сложности будут проживать свыше 120 тысяч жителей", – приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.Также на примыкании автодороги к Пятницкому шоссе будет построена одноуровневая кольцевая развязка, пешеходная зона с велодорожкой, четыре остановочных павильона и светофорный объект.
https://ria.ru/20221011/tekhnika-1823125918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей гержик, московская область (подмосковье), солнечногорск
Новости Подмосковья, Алексей Гержик, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Строительство выезда из деревни Юрлово городского округа Солнечногорск Московской области начнется в конце года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Выезд из Юрлово станет первым этапом строительства дороги "Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 Россия".
Проект уже получил положительное заключение Мособлэспертизы, и будет реализован в III квартале 2024 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
"На первом этапе будет осуществлена реконструкция 700-метрового участка Пятницкого шоссе, а также строительство новой 1,5-километровой четырёхполосной дороги от пересечения с Пятницким шоссе в районе деревни Благовещенка. Дорога необходима для улучшения транспортной доступности прилегающих к Пятницкому шоссе жилых кварталов, где в общей сложности будут проживать свыше 120 тысяч жителей", – приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика
.
Также на примыкании автодороги к Пятницкому шоссе будет построена одноуровневая кольцевая развязка, пешеходная зона с велодорожкой, четыре остановочных павильона и светофорный объект.