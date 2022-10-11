https://ria.ru/20221011/stroitelstvo-1823069227.html

В Ростовской области муниципалитеты направят средства на жилье для сирот

В Ростовской области муниципалитеты направят средства на жилье для сирот - РИА Новости, 11.10.2022

В Ростовской области муниципалитеты направят средства на жилье для сирот

Муниципалитеты Ростовской области смогут направлять средства на долевое участие в строительстве домов блокированной застройки для детей-сирот, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:43

2022-10-11T12:43

2022-10-11T12:43

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт – РИА Новости. Муниципалитеты Ростовской области смогут направлять средства на долевое участие в строительстве домов блокированной застройки для детей-сирот, сообщает правительство региона."На Дону органы местного самоуправления получат право направлять бюджетные средства на долевое участие в строительстве домов блокированной застройки для детей-сирот", - говорится в сообщении.Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Ростовской области "Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"."Проект постановления подготовлен во исполнение поручения губернатора Ростовской области с целью повысить эффективность реализации мероприятий по обеспечению жильем данной категории граждан", - приводятся в сообщении слова министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрия Сильвестрова.

https://ria.ru/20221004/zhile-1821384468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростовская область, общество, жилье