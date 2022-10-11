Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области муниципалитеты направят средства на жилье для сирот - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20221011/stroitelstvo-1823069227.html
В Ростовской области муниципалитеты направят средства на жилье для сирот
В Ростовской области муниципалитеты направят средства на жилье для сирот - РИА Новости, 11.10.2022
В Ростовской области муниципалитеты направят средства на жилье для сирот
Муниципалитеты Ростовской области смогут направлять средства на долевое участие в строительстве домов блокированной застройки для детей-сирот, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:43
2022-10-11T12:43
ростовская область
ростовская область
общество
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813399576_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_e1aebbf51927320f37682f1716904b68.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт – РИА Новости. Муниципалитеты Ростовской области смогут направлять средства на долевое участие в строительстве домов блокированной застройки для детей-сирот, сообщает правительство региона."На Дону органы местного самоуправления получат право направлять бюджетные средства на долевое участие в строительстве домов блокированной застройки для детей-сирот", - говорится в сообщении.Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Ростовской области "Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"."Проект постановления подготовлен во исполнение поручения губернатора Ростовской области с целью повысить эффективность реализации мероприятий по обеспечению жильем данной категории граждан", - приводятся в сообщении слова министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрия Сильвестрова.
https://ria.ru/20221004/zhile-1821384468.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813399576_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_2a4819ae60cefbc4d822c08466a1be0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, общество, жилье
Ростовская область , Ростовская область, Общество, Жилье
12:43 11.10.2022
 
В Ростовской области муниципалитеты направят средства на жилье для сирот

Дома для детей-сирот в Ростовской области смогут строить с участием муниципалитетов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Строительство жилья. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт – РИА Новости. Муниципалитеты Ростовской области смогут направлять средства на долевое участие в строительстве домов блокированной застройки для детей-сирот, сообщает правительство региона.
"На Дону органы местного самоуправления получат право направлять бюджетные средства на долевое участие в строительстве домов блокированной застройки для детей-сирот", - говорится в сообщении.
Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Ростовской области "Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
"Проект постановления подготовлен во исполнение поручения губернатора Ростовской области с целью повысить эффективность реализации мероприятий по обеспечению жильем данной категории граждан", - приводятся в сообщении слова министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрия Сильвестрова.
Вид на город Горно-Алтайск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 12:37Алтайский край
В Алтайском крае более 600 сирот смогли улучшить жилищные условия
 
Ростовская областьРостовская областьОбществоЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала