https://ria.ru/20221011/stroitelstvo-1823069227.html
В Ростовской области муниципалитеты направят средства на жилье для сирот
В Ростовской области муниципалитеты направят средства на жилье для сирот - РИА Новости, 11.10.2022
В Ростовской области муниципалитеты направят средства на жилье для сирот
Муниципалитеты Ростовской области смогут направлять средства на долевое участие в строительстве домов блокированной застройки для детей-сирот, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:43
2022-10-11T12:43
2022-10-11T12:43
ростовская область
ростовская область
общество
жилье
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт – РИА Новости. Муниципалитеты Ростовской области смогут направлять средства на долевое участие в строительстве домов блокированной застройки для детей-сирот, сообщает правительство региона."На Дону органы местного самоуправления получат право направлять бюджетные средства на долевое участие в строительстве домов блокированной застройки для детей-сирот", - говорится в сообщении.Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Ростовской области "Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"."Проект постановления подготовлен во исполнение поручения губернатора Ростовской области с целью повысить эффективность реализации мероприятий по обеспечению жильем данной категории граждан", - приводятся в сообщении слова министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрия Сильвестрова.
https://ria.ru/20221004/zhile-1821384468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, общество, жилье
Ростовская область , Ростовская область, Общество, Жилье
В Ростовской области муниципалитеты направят средства на жилье для сирот
Дома для детей-сирот в Ростовской области смогут строить с участием муниципалитетов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт – РИА Новости.
Муниципалитеты Ростовской области смогут направлять средства на долевое участие в строительстве домов блокированной застройки для детей-сирот, сообщает
правительство региона.
"На Дону органы местного самоуправления получат право направлять бюджетные средства на долевое участие в строительстве домов блокированной застройки для детей-сирот", - говорится в сообщении.
Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Ростовской области "Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
"Проект постановления подготовлен во исполнение поручения губернатора Ростовской области с целью повысить эффективность реализации мероприятий по обеспечению жильем данной категории граждан", - приводятся в сообщении слова министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрия Сильвестрова.