https://ria.ru/20221011/stroitelstvo-1823014955.html

Тимофеев: достроены дома более чем для двух тысяч пострадавших дольщиков

Тимофеев: достроены дома более чем для двух тысяч пострадавших дольщиков - РИА Новости, 11.10.2022

Тимофеев: достроены дома более чем для двух тысяч пострадавших дольщиков

В третьем квартале 2022 года с помощью механизмов Фонда развития территорий (ФРТ) завершено строительство домов в десяти российских регионах для 2,4 тысячи... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:44

2022-10-11T10:44

2022-10-11T10:44

общество

жилье

константин тимофеев

россия

обманутые дольщики в россии

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В третьем квартале 2022 года с помощью механизмов Фонда развития территорий (ФРТ) завершено строительство домов в десяти российских регионах для 2,4 тысячи пострадавших дольщиков, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев."За июль, август и сентябрь силами федерального и региональных фондов построены жилые дома в десяти регионах, квартиры получат 2,4 тысячи дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков", - рассказал он.Как уточнил Тимофеев, достроенные дома находятся в Краснодарском крае, Бурятии, Татарстане, Челябинской, Тульской, Саратовской, Вологодской, Орловской, Кемеровской и Московской областях."В целом за минувший квартал благодаря решениям наблюдательного совета фонда в России введено в эксплуатацию свыше 117 тысяч квадратных метров жилья", - подчеркнул главный управляющий директор фонда.Он также сообщил, что за весь период работы наблюдательного совета фонда с применением федеральных механизмов завершено строительство 108 проблемных объектов, а в правах восстановлены 18,6 тысячи человек. При этом в текущих непростых экономических условиях глобальных проблем с подрядчиками не предвидится. "Есть некоторые сложности по проектам, где было предусмотрено импортное оборудование, например, насосы на котельных, горелки или другая автоматика. В этих случаях мы оперативно меняем оборудование и находим отечественные аналоги", - уточнил Тимофеев.В целом, по его данным, российские регионы в третьем квартале 2022 года ввели в эксплуатацию 27 объектов, ранее признанных проблемными. Квартиры в них предназначены для 2,6 тысячи пострадавших дольщиков.При этом общее количество дольщиков, восстановленных в правах за девять месяцев 2022 года, достигло 34,6 тысячи человек. "По решениям набсовета фонда за три квартала текущего года 4,7 тысячи человек получили квартиры, 14,6 тысячи человек – денежное возмещение на сумму 52,1 миллиарда рублей", – подчеркнул главный управляющий фонда, добавив, что за тот же период еще 15,3 тысячи человек были восстановлены силами регионов.Тимофеев уточнил, что к механизмам субъектов РФ относятся привлечение нового инвестора к завершению проблемного объекта, предоставление компенсационного жилья, а также денежные выплаты.Всего Фонд развития территорий и субъекты РФ в рамках дорожных карт восстановили права 143,1 тысячи пострадавших граждан. При этом перед фондом стоит задача решить все проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года. "Это, конечно, непростая задача, но у нас есть все необходимые для этого инструменты", – уверен Тимофеев.

https://ria.ru/20220720/vzyaskaniya-1803717570.html

https://realty.ria.ru/20220718/dolschiki-1803249122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, жилье, константин тимофеев, россия, обманутые дольщики в россии