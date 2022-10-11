https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823252880.html
Спецоперация, 11 октября: ВС России отразили атаки врагов
Спецоперация, 11 октября: ВС России отразили атаки врагов - РИА Новости, 11.10.2022
Спецоперация, 11 октября: ВС России отразили атаки врагов
Минобороны РФ во вторник сообщило об отражении атак противника на четырех направлениях: Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Николаево-Криворожском... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T23:14
2022-10-11T23:14
2022-10-11T23:14
специальная военная операция на украине
владимир путин
рафаэль гросси
йенс столтенберг
луганская народная республика
украина
россия
запорожская аэс
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минобороны РФ во вторник сообщило об отражении атак противника на четырех направлениях: Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Николаево-Криворожском направлениях.Тем временем президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с гендиректором МАГАТЭ в Санкт-Петербурге. Одной из главных тем станет ситуация на Запорожской АЭС.Ход операцииВооруженные силы РФ продолжили во вторник нанесение высокоточных массированных ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины, цели поражены, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Также, заявили в ведомстве, российские войска за сутки отразили все контратаки украинских сил на Запорожском направлении.При попытках атаковать в направлениях населенных пунктов ЛНР за сутки войска Украины потеряли около 120 военных, сообщили в министерстве.Так, на купянском направлении "противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции". Как отметили в Минобороны, было уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.На краснолиманском направлении украинские силы снова пытались форсировать реку Жеребец у пунктов Райгородка и Нововодяное в ЛНР, их переправы разрушены, уничтожены до 20 украинских солдат, шедшая к ним на помощь рота попала на минное поле - часть техники подорвалась, личный состав поражен российской артиллерией, уничтожены более 80 солдат.Украинские войска, пытавшиеся в течение дня наступать на Николаево-Криворожском направлении, были рассеяны и отброшены к исходным позициям, при этом были убиты около 150 украинских военных, сообщило российское министерство обороны.Также, по данным ведомства, российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников, 15 снарядов РСЗО HIMARS, а также шесть противорадарных ракет HARM.ВС РФ уничтожили две базы хранения топлива для украинской военной техники у Днепропетровска и Павлограда в Днепропетровской области, 5 складов вооружения, в том числе объединенной группировки украинских войск "Приморье" у Николаева, сообщили в ведомстве. В районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американскими системам залпового огня "HIMARS.Также за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 66-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Новое ДНР, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах.Также украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.Вокруг операцииПрезидент России Владимир Путин встречается во вторник с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В начале переговоров он предложил обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов. Он также отметил, что сейчас наблюдаются элементы излишней опасной политизации того, что связано с атомной деятельностью, и риторику эту надо снижать.Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что поражение Украины стало бы "поражением и угрозой всем нам". При этом, по его словам, Украина "владеет инициативой и продолжает достигать значительных успехов". В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Столтенберга прямым подтверждением участия этого блока в войне против России.Во вторник продолжилось обсуждение идеи посредничества Турции в переговорах по Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эту тему, отметил, что если в Анкаре думают над тем, чтобы стать посредником на переговорах по ситуации на Украине, то президенты России и Турции встретятся на этой неделе в Астане и у них будет возможность это обсудить. В целом же Москва готова выслушивать любые предложения, но заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, нельзя, отметил он.Позже официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить с ним перспективы турецкого посредничества по Украине.Также российские власти затронули и тему частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по инициативе не выпускать мужчин из РФ во время частичной мобилизации, отметив, что ему неизвестно, чтобы это кем-то рассматривалось, как и идея реестра уехавших.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
https://ria.ru/20221011/minoborony-1823080335.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, рафаэль гросси, йенс столтенберг, луганская народная республика, украина, россия, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Йенс Столтенберг, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минобороны РФ во вторник сообщило об отражении атак противника на четырех направлениях: Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Николаево-Криворожском направлениях.
Тем временем президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с гендиректором МАГАТЭ в Санкт-Петербурге. Одной из главных тем станет ситуация на Запорожской АЭС.
Вооруженные силы РФ продолжили во вторник нанесение высокоточных массированных ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины, цели поражены, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Также, заявили в ведомстве, российские войска за сутки отразили все контратаки украинских сил на Запорожском направлении.
При попытках атаковать в направлениях населенных пунктов ЛНР за сутки войска Украины потеряли около 120 военных, сообщили в министерстве.
Так, на купянском направлении "противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции". Как отметили в Минобороны, было уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.
На краснолиманском направлении украинские силы снова пытались форсировать реку Жеребец у пунктов Райгородка и Нововодяное в ЛНР, их переправы разрушены, уничтожены до 20 украинских солдат, шедшая к ним на помощь рота попала на минное поле - часть техники подорвалась, личный состав поражен российской артиллерией, уничтожены более 80 солдат.
Украинские войска, пытавшиеся в течение дня наступать на Николаево-Криворожском направлении, были рассеяны и отброшены к исходным позициям, при этом были убиты около 150 украинских военных, сообщило российское министерство обороны.
Также, по данным ведомства, российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников, 15 снарядов РСЗО HIMARS, а также шесть противорадарных ракет HARM.
ВС РФ уничтожили две базы хранения топлива для украинской военной техники у Днепропетровска и Павлограда в Днепропетровской области, 5 складов вооружения, в том числе объединенной группировки украинских войск "Приморье" у Николаева, сообщили в ведомстве. В районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американскими системам залпового огня "HIMARS.
Также за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 66-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Новое ДНР, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах.
Также украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Президент России Владимир Путин встречается во вторник с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В начале переговоров он предложил обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов. Он также отметил, что сейчас наблюдаются элементы излишней опасной политизации того, что связано с атомной деятельностью, и риторику эту надо снижать.
Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что поражение Украины стало бы "поражением и угрозой всем нам". При этом, по его словам, Украина "владеет инициативой и продолжает достигать значительных успехов". В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Столтенберга прямым подтверждением участия этого блока в войне против России.
Во вторник продолжилось обсуждение идеи посредничества Турции в переговорах по Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эту тему, отметил, что если в Анкаре думают над тем, чтобы стать посредником на переговорах по ситуации на Украине, то президенты России и Турции встретятся на этой неделе в Астане и у них будет возможность это обсудить. В целом же Москва готова выслушивать любые предложения, но заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, нельзя, отметил он.
Позже официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить с ним перспективы турецкого посредничества по Украине.
Также российские власти затронули и тему частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по инициативе не выпускать мужчин из РФ во время частичной мобилизации, отметив, что ему неизвестно, чтобы это кем-то рассматривалось, как и идея реестра уехавших.