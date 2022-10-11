https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823252880.html

Спецоперация, 11 октября: ВС России отразили атаки врагов

Спецоперация, 11 октября: ВС России отразили атаки врагов - РИА Новости, 11.10.2022

Спецоперация, 11 октября: ВС России отразили атаки врагов

Минобороны РФ во вторник сообщило об отражении атак противника на четырех направлениях: Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Николаево-Криворожском... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T23:14

2022-10-11T23:14

2022-10-11T23:14

специальная военная операция на украине

владимир путин

рафаэль гросси

йенс столтенберг

луганская народная республика

украина

россия

запорожская аэс

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минобороны РФ во вторник сообщило об отражении атак противника на четырех направлениях: Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Николаево-Криворожском направлениях.Тем временем президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с гендиректором МАГАТЭ в Санкт-Петербурге. Одной из главных тем станет ситуация на Запорожской АЭС.Ход операцииВооруженные силы РФ продолжили во вторник нанесение высокоточных массированных ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины, цели поражены, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Также, заявили в ведомстве, российские войска за сутки отразили все контратаки украинских сил на Запорожском направлении.При попытках атаковать в направлениях населенных пунктов ЛНР за сутки войска Украины потеряли около 120 военных, сообщили в министерстве.Так, на купянском направлении "противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции". Как отметили в Минобороны, было уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.На краснолиманском направлении украинские силы снова пытались форсировать реку Жеребец у пунктов Райгородка и Нововодяное в ЛНР, их переправы разрушены, уничтожены до 20 украинских солдат, шедшая к ним на помощь рота попала на минное поле - часть техники подорвалась, личный состав поражен российской артиллерией, уничтожены более 80 солдат.Украинские войска, пытавшиеся в течение дня наступать на Николаево-Криворожском направлении, были рассеяны и отброшены к исходным позициям, при этом были убиты около 150 украинских военных, сообщило российское министерство обороны.Также, по данным ведомства, российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников, 15 снарядов РСЗО HIMARS, а также шесть противорадарных ракет HARM.ВС РФ уничтожили две базы хранения топлива для украинской военной техники у Днепропетровска и Павлограда в Днепропетровской области, 5 складов вооружения, в том числе объединенной группировки украинских войск "Приморье" у Николаева, сообщили в ведомстве. В районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американскими системам залпового огня "HIMARS.Также за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 66-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Новое ДНР, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах.Также украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.Вокруг операцииПрезидент России Владимир Путин встречается во вторник с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В начале переговоров он предложил обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов. Он также отметил, что сейчас наблюдаются элементы излишней опасной политизации того, что связано с атомной деятельностью, и риторику эту надо снижать.Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что поражение Украины стало бы "поражением и угрозой всем нам". При этом, по его словам, Украина "владеет инициативой и продолжает достигать значительных успехов". В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Столтенберга прямым подтверждением участия этого блока в войне против России.Во вторник продолжилось обсуждение идеи посредничества Турции в переговорах по Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эту тему, отметил, что если в Анкаре думают над тем, чтобы стать посредником на переговорах по ситуации на Украине, то президенты России и Турции встретятся на этой неделе в Астане и у них будет возможность это обсудить. В целом же Москва готова выслушивать любые предложения, но заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, нельзя, отметил он.Позже официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить с ним перспективы турецкого посредничества по Украине.Также российские власти затронули и тему частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по инициативе не выпускать мужчин из РФ во время частичной мобилизации, отметив, что ему неизвестно, чтобы это кем-то рассматривалось, как и идея реестра уехавших.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

https://ria.ru/20221011/minoborony-1823080335.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, рафаэль гросси, йенс столтенберг, луганская народная республика, украина, россия, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы рф