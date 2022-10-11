https://ria.ru/20221011/sotrudnichestvo-1823209146.html

Посол КНДР: Москва и Пхеньян укрепляют дружбу в политической сфере

Посол КНДР: Москва и Пхеньян укрепляют дружбу в политической сфере - РИА Новости, 11.10.2022

Посол КНДР: Москва и Пхеньян укрепляют дружбу в политической сфере

Пхеньян и Москва укрепляют дружбу и сотрудничество в политической и экономической сферах, заявил посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:40

2022-10-11T18:40

2022-10-11T18:41

в мире

син хон чхоль (посол кндр в москве)

россия

пхеньян

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/23/1552992315_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6c40c1e0113ce68f85d99f3ac84fd22.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пхеньян и Москва укрепляют дружбу и сотрудничество в политической и экономической сферах, заявил посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль."С тех пор Корея и Россия непрерывно укрепляли узы дружбы в тесном сотрудничестве в политической, экономической, культурной и других сферах на основе принципа самостоятельности, равноправия и благоприятствования", - сказал посол по случаю 74-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.По его словам, отношения дружбы вступили в новый этап своего процветания.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823202899.html

россия

пхеньян

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, син хон чхоль (посол кндр в москве), россия, пхеньян, москва