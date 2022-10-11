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Посол КНДР: Москва и Пхеньян укрепляют дружбу в политической сфере - РИА Новости, 11.10.2022
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Посол КНДР: Москва и Пхеньян укрепляют дружбу в политической сфере
Посол КНДР: Москва и Пхеньян укрепляют дружбу в политической сфере - РИА Новости, 11.10.2022
Посол КНДР: Москва и Пхеньян укрепляют дружбу в политической сфере
Пхеньян и Москва укрепляют дружбу и сотрудничество в политической и экономической сферах, заявил посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:40
2022-10-11T18:41
в мире
син хон чхоль (посол кндр в москве)
россия
пхеньян
москва
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пхеньян и Москва укрепляют дружбу и сотрудничество в политической и экономической сферах, заявил посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль."С тех пор Корея и Россия непрерывно укрепляли узы дружбы в тесном сотрудничестве в политической, экономической, культурной и других сферах на основе принципа самостоятельности, равноправия и благоприятствования", - сказал посол по случаю 74-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.По его словам, отношения дружбы вступили в новый этап своего процветания.
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в мире, син хон чхоль (посол кндр в москве), россия, пхеньян, москва
В мире, Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве), Россия, Пхеньян, Москва
18:40 11.10.2022 (обновлено: 18:41 11.10.2022)
 
Посол КНДР: Москва и Пхеньян укрепляют дружбу в политической сфере

Посол КНДР Син Хон Чхоль: Москва и Пхеньян укрепляют сотрудничество в политической сфере

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР во Владивостоке
Флаги России и КНДР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пхеньян и Москва укрепляют дружбу и сотрудничество в политической и экономической сферах, заявил посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль.
"С тех пор Корея и Россия непрерывно укрепляли узы дружбы в тесном сотрудничестве в политической, экономической, культурной и других сферах на основе принципа самостоятельности, равноправия и благоприятствования", - сказал посол по случаю 74-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
По его словам, отношения дружбы вступили в новый этап своего процветания.
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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В миреСин Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)РоссияПхеньянМосква
 
 
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