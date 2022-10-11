https://ria.ru/20221011/sotrudnichestvo-1823093728.html
Хэйлунцзян углубляет сотрудничество с Россией в области культуры и спорта
Хэйлунцзян углубляет сотрудничество с Россией в области культуры и спорта - РИА Новости, 11.10.2022
Хэйлунцзян углубляет сотрудничество с Россией в области культуры и спорта
Провинция Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) в последнее десятилетие активно содействует в строительстве культурно-туристического коридора на границе с... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:49
2022-10-11T13:49
2022-10-11T13:49
россия-китай: главное
хэйлунцзян
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823103481_0:330:3055:2048_1920x0_80_0_0_a628905189b9c42bf20f3e1777f902b1.jpg
МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Провинция Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) в последнее десятилетие активно содействует в строительстве культурно-туристического коридора на границе с Россией, углублении международного сотрудничества в области культуры, туризма и спорта.В рамках использования ключевых географических преимуществ региона, таких как "снежный зимний сезон" и "прохладный летний сезон", за последние 10 лет в Хэйлунцзяне было создано пять турзон, включая "Большой мир льда и снега", горнолыжный курорт Ябули, "родину снега" Сюэсян, а также другие туристические объекты.По словам руководителя Управления по делам культуры и туризма провинции Хэйлунцзян Чэнь Чжэ, в продолжении содействия строительству культурно-туристического коридора на границе с Россией, были с успехом проведены такие знаковые мероприятия, как Российско-китайский международный фестиваль культуры и искусства, музыкальный фестиваль "Харбинское лето" и Неделя обменов культуры и искусства России и Китая.Кроме того, обнародован имиджевый логотип провинции Хэйлунцзян и запущена официальная платформа для популяризации путешествий по региону. Создан Китайский союз по продвижению снежно-ледяного зимнего туризма, учрежден Центр по продвижению культуры и туризма провинции Хэйлунцзян за рубежом.В области физкультуры и спорта на протяжении десятилетия доля жителей провинции Хэйлунцзян, занимающихся различными видами спорта, к настоящему времени увеличилась до 36% по сравнению с 30% в 2012 году. Шесть лет подряд проводилась серия тематических мероприятий "Развлечения на льду и снегу", которые привлекли 95 миллионов человек.По словам руководителя Управления по делам спорта провинции Цянь Юнфу, Хэйлунцзян уделяет огромное внимание международному сотрудничеству в области физкультуры и спорта, особенно с Россией. Уже дважды были успешно проведены конференции по сотрудничеству в области физкультуры и спорта между Россией и Китаем."Сотрудничество в данной области с Россией и другими странами стало всесторонним и взаимовыгодным. Хэйлунцзян ускоряет выход различных видов спорта за границу для углубления международного сотрудничества и обменов", - сказал чиновник.
https://ria.ru/20220829/sotrudnichestvo-1812962835.html
https://ria.ru/20220425/sotrudnichestvo-1785262330.html
хэйлунцзян
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823103481_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_7a2c9940d2381e97d58a089ece895ac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хэйлунцзян, россия, китай
Россия-Китай: Главное, Хэйлунцзян, Россия, Китай
МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное".
Провинция Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) в последнее десятилетие активно содействует в строительстве культурно-туристического коридора на границе с Россией, углублении международного сотрудничества в области культуры, туризма и спорта.
В рамках использования ключевых географических преимуществ региона, таких как "снежный зимний сезон" и "прохладный летний сезон", за последние 10 лет в Хэйлунцзяне было создано пять турзон, включая "Большой мир льда и снега", горнолыжный курорт Ябули, "родину снега" Сюэсян, а также другие туристические объекты.
По словам руководителя Управления по делам культуры и туризма провинции Хэйлунцзян Чэнь Чжэ, в продолжении содействия строительству культурно-туристического коридора на границе с Россией, были с успехом проведены такие знаковые мероприятия, как Российско-китайский международный фестиваль культуры и искусства, музыкальный фестиваль "Харбинское лето" и Неделя обменов культуры и искусства России и Китая
.
Кроме того, обнародован имиджевый логотип провинции Хэйлунцзян и запущена официальная платформа для популяризации путешествий по региону. Создан Китайский союз по продвижению снежно-ледяного зимнего туризма, учрежден Центр по продвижению культуры и туризма провинции Хэйлунцзян за рубежом.
В области физкультуры и спорта на протяжении десятилетия доля жителей провинции Хэйлунцзян, занимающихся различными видами спорта, к настоящему времени увеличилась до 36% по сравнению с 30% в 2012 году. Шесть лет подряд проводилась серия тематических мероприятий "Развлечения на льду и снегу", которые привлекли 95 миллионов человек.
По словам руководителя Управления по делам спорта провинции Цянь Юнфу, Хэйлунцзян уделяет огромное внимание международному сотрудничеству в области физкультуры и спорта, особенно с Россией. Уже дважды были успешно проведены конференции по сотрудничеству в области физкультуры и спорта между Россией и Китаем.
"Сотрудничество в данной области с Россией и другими странами стало всесторонним и взаимовыгодным. Хэйлунцзян ускоряет выход различных видов спорта за границу для углубления международного сотрудничества и обменов", - сказал чиновник.