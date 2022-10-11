https://ria.ru/20221011/sotrudnichestvo-1823093728.html

Хэйлунцзян углубляет сотрудничество с Россией в области культуры и спорта

Хэйлунцзян углубляет сотрудничество с Россией в области культуры и спорта - РИА Новости, 11.10.2022

Хэйлунцзян углубляет сотрудничество с Россией в области культуры и спорта

Провинция Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) в последнее десятилетие активно содействует в строительстве культурно-туристического коридора на границе с... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:49

2022-10-11T13:49

2022-10-11T13:49

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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Провинция Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) в последнее десятилетие активно содействует в строительстве культурно-туристического коридора на границе с Россией, углублении международного сотрудничества в области культуры, туризма и спорта.В рамках использования ключевых географических преимуществ региона, таких как "снежный зимний сезон" и "прохладный летний сезон", за последние 10 лет в Хэйлунцзяне было создано пять турзон, включая "Большой мир льда и снега", горнолыжный курорт Ябули, "родину снега" Сюэсян, а также другие туристические объекты.По словам руководителя Управления по делам культуры и туризма провинции Хэйлунцзян Чэнь Чжэ, в продолжении содействия строительству культурно-туристического коридора на границе с Россией, были с успехом проведены такие знаковые мероприятия, как Российско-китайский международный фестиваль культуры и искусства, музыкальный фестиваль "Харбинское лето" и Неделя обменов культуры и искусства России и Китая.Кроме того, обнародован имиджевый логотип провинции Хэйлунцзян и запущена официальная платформа для популяризации путешествий по региону. Создан Китайский союз по продвижению снежно-ледяного зимнего туризма, учрежден Центр по продвижению культуры и туризма провинции Хэйлунцзян за рубежом.В области физкультуры и спорта на протяжении десятилетия доля жителей провинции Хэйлунцзян, занимающихся различными видами спорта, к настоящему времени увеличилась до 36% по сравнению с 30% в 2012 году. Шесть лет подряд проводилась серия тематических мероприятий "Развлечения на льду и снегу", которые привлекли 95 миллионов человек.По словам руководителя Управления по делам спорта провинции Цянь Юнфу, Хэйлунцзян уделяет огромное внимание международному сотрудничеству в области физкультуры и спорта, особенно с Россией. Уже дважды были успешно проведены конференции по сотрудничеству в области физкультуры и спорта между Россией и Китаем."Сотрудничество в данной области с Россией и другими странами стало всесторонним и взаимовыгодным. Хэйлунцзян ускоряет выход различных видов спорта за границу для углубления международного сотрудничества и обменов", - сказал чиновник.

https://ria.ru/20220829/sotrudnichestvo-1812962835.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

хэйлунцзян, россия, китай