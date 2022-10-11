https://ria.ru/20221011/smartfon-1823202554.html

Компания realme представила флагманский смартфон GT NEO 3T

Компания realme представила флагманский смартфон GT NEO 3T - РИА Новости, 11.10.2022

Компания realme представила флагманский смартфон GT NEO 3T

Компания realme, самый быстрорастущий бренд смартфонов в мире, анонсировала старт продаж GT NEO 3T – флагманской модели с дизайном, вдохновленным автомобильными РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:41

2022-10-11T18:41

2022-10-11T18:41

realme

экономика

индианаполис

технологии

гаджеты

смартфоны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823198297_0:0:1055:594_1920x0_80_0_0_2d9709ed964fab0b93631f5f638eeef1.jpg

Компания realme, самый быстрорастущий бренд смартфонов в мире, анонсировала старт продаж GT NEO 3T – флагманской модели с дизайном, вдохновленным автомобильными гонками. Самый мощный в своем классе блок питания, яркий AMOLED дисплей и восьмиядерный процессор Snapdragon 870 5G – вот, что находится внутри новинки. И это далеко не все.Дизайн в стиле гоночного флагаRealme GT NEO 3T является олицетворением слова "скорость" благодаря своей мощной начинке. Поэтому при создании внешнего вида устройства компания вдохновилась автомобильными гонками, которые, как отмечают создатели дизайна, являются воплощением скорости, силы и красоты. Ключевым объектом вдохновения послужил гоночный флаг, который впервые стал использоваться на знаковой трассе в Индианаполисе. Realme GT NEO 3T поступил в широкую продажу в трех цветах: желтом, белом и черном. При создании модели в желтом цвете realme использовала уникальный процесс печати с использованием флуоресцентных наночастиц в шёлковых чернилах, чтобы добиться захватывающего эффекта яркости на солнце.Сверхбыстрая зарядкаRealme GT Neo 3T снабжен самым мощным зарядным устройством 80 Вт SuperDart и теперь время зарядки от 0 до 100% составляет всего 33 минуты. Блок питания обладает множественной степенью защиты от скачков напряжения и токов короткого замыкания, тем самым обеспечивая безопасность вашего смартфона. SuperDart80 Вт – это продолжение эволюции быстрых зарядок? Если сравнить предыдущие модели серии GT 2 Pro с зарядкой 65 Вт и серии 9 с зарядкой 33 Вт, то в новом GT NEO 3T ощутимо заметна разница и очевидно стремление бренда realme постоянно совершенствоваться на всех направлениях. А аккумулятор большой емкости 5000 мАч, состоящий из 2-х ячеек по 2500 мАч, позволяет телефону заряжаться в 2 раза быстрее и продлевает ресурс аккумулятора. С технологией реверсивной зарядки можно не переживать за аксессуары: если разрядились наушники или смарт часы, их всегда получится подзарядить их от GT NEO3T.Мощный процессор Snapdragon 870 5GRealme GT NEO 3T оснащен мощным восьмиядерным процессором Snapdragon 870 5G. Изготовленный по 7нм техпроцессу и оснащенный ядрами с частотой 3,2 ГГц, 2,4 ГГц и 1,8 ГГц, Snapdragon 870 5G также вмещает в себя графику Adreno 650, поддерживающую самые передовые игры. Эффективность жидкостной системы охлаждения из нержавеющей стали, установленной в GT NEO 3T, увеличилась на 20% за счет увеличения площади на 40%, по сравнению с предыдущими моделями. Технология Smart 5G определяет уровень сигнала и автоматически переключает режимы 4G и 5G, обеспечивая эффективное энергопотребление.Яркий AMOLED дисплейНовинка получила AMOLED дисплей с диагональю 6,62” и полезной площадью экрана 92,6%. Пиковая яркость 1300 нит обеспечивает комфортное использование на улице, а частота обновления экрана 120 Гц и частота дискретизации касания 360 Гц — плавный игровой процесс. Дисплей GT NEO 3T поддерживает 16000 уровней автоматической регулировки яркости, подстраиваясь под окружающее освещение, а контрастность 5000 000:1 обеспечивает насыщенную картинку.Продвинутая система из трех камерRealme GT NEO 3T может похвастаться системой камер с тремя объективами: основным модулем 64Мп, широкоугольным (119°) модулем 8Мп и макромоделью 2Мп с фокусным расстоянием 4 сантиметра. Специальный режим уличной фотографии, для начала съёмки в котором в режиме заблокированного экрана достаточно дважды нажать на кнопку уменьшения громкости, позволит мгновенно запечатлеть уникальные моменты.Благодаря 16 Мп фронтальной камере с AI бьютификацией, ваши селфи всегда будут великолепными.ㅤРеклама.ИНН: 7725842977ID 4CQwVszH9pQNMfHmPgb

индианаполис

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

realme, экономика, индианаполис, технологии, гаджеты, смартфоны