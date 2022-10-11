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ВСУ обстреляли подстанцию Шебекино в Белгородской области

ВСУ обстреляли подстанцию Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 11.10.2022

ВСУ обстреляли подстанцию Шебекино в Белгородской области

Украинские войска обстреляли подстанцию в городе Шебекино Белгородской области, никто не пострадал, сообщила пресс-служба властей региона в Telegram-канале со... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:45

2022-10-11T16:45

2022-10-11T18:46

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли подстанцию в городе Шебекино Белгородской области, никто не пострадал, сообщила пресс-служба властей региона в Telegram-канале со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова."Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет", — говорится в заявлении.Позднее пресс-служба ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго" сообщила о восстановлении электроснабжения в городе по резервным схемам.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Так, накануне в Шебекино в результате атаки погибла женщина, три частных домовладения получили повреждения. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, россия, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин