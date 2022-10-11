https://ria.ru/20221011/shebekino-1823162045.html
ВСУ обстреляли подстанцию Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреляли подстанцию Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 11.10.2022
ВСУ обстреляли подстанцию Шебекино в Белгородской области
Украинские войска обстреляли подстанцию в городе Шебекино Белгородской области, никто не пострадал, сообщила пресс-служба властей региона в Telegram-канале со... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:45
2022-10-11T16:45
2022-10-11T18:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли подстанцию в городе Шебекино Белгородской области, никто не пострадал, сообщила пресс-служба властей региона в Telegram-канале со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова."Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет", — говорится в заявлении.Позднее пресс-служба ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго" сообщила о восстановлении электроснабжения в городе по резервным схемам.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Так, накануне в Шебекино в результате атаки погибла женщина, три частных домовладения получили повреждения. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:45 11.10.2022 (обновлено: 18:46 11.10.2022)
ВСУ обстреляли подстанцию Шебекино в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле ВСУ подстанции в Шебекино