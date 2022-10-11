https://ria.ru/20221011/rosturizm-1823127389.html

Спикер Совфеда отметила креативный подход Догузовой к развитию туризма

Спикер Совфеда отметила креативный подход Догузовой к развитию туризма - РИА Новости, 11.10.2022

Спикер Совфеда отметила креативный подход Догузовой к развитию туризма

Глава Ростуризма Зарина Догузова проявляет креативный подход к развитию отрасли, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:18

2022-10-11T15:18

2022-10-11T15:18

туризм

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туризм

зарина догузова

валентина матвиенко

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова проявляет креативный подход к развитию отрасли, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Вот, скажем, внутренний туризм, который сейчас так активно развивается. Появилась Зарина Валерьевна Догузова. Да она уже, извините за сленг, всех достала о том, что надо развивать туризм, включая руководство страны", — отметила спикер в ходе выступления на Форуме креативных территорий.По словам Матвиенко, Догузова "креативит", предлагает, придумала кешбэк. По мнению сенатора, "сама идея хороша", но при этом отметила, что нерусское слово ей не нравится."И пошел активно развиваться внутренний туризм", — подчеркнула она.По мнению политика, важно, когда есть человек, у которого горят глаза, который за отечество и который хочет добиться успеха.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, зарина догузова, валентина матвиенко, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия