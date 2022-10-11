https://ria.ru/20221011/rossiya-1823142394.html
Пресс-служба "России сегодня" опровергла сообщения о пожаре в здании
Пресс-служба "России сегодня" опровергла сообщения о пожаре в здании - РИА Новости, 11.10.2022
Пресс-служба "России сегодня" опровергла сообщения о пожаре в здании
В здании медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве во вторник ложно сработала пожарная сигнализация, никакого возгорания не произошло,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:48
2022-10-11T15:48
2022-10-11T15:50
происшествия
москва
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В здании медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве во вторник ложно сработала пожарная сигнализация, никакого возгорания не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.В ряде СМИ ранее появились сообщения об эвакуации сотрудников МИА "Россия сегодня" из-за пожара."Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, никакого возгорания нет, все в порядке", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221004/lugansk-1821546091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, миа "россия сегодня"
Происшествия, Москва, МИА "Россия сегодня"
15:48 11.10.2022 (обновлено: 15:50 11.10.2022)
Пресс-служба "России сегодня" опровергла сообщения о пожаре в здании
Пресс-служба "России сегодня" заявила о ложном срабатывании пожарной сигнализации
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В здании медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве во вторник ложно сработала пожарная сигнализация, никакого возгорания не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.
В ряде СМИ ранее появились сообщения об эвакуации сотрудников МИА "Россия сегодня" из-за пожара.
"Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, никакого возгорания нет, все в порядке", - уточнили в пресс-службе.