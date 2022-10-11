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Пресс-служба "России сегодня" опровергла сообщения о пожаре в здании - РИА Новости, 11.10.2022
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Пресс-служба "России сегодня" опровергла сообщения о пожаре в здании
Пресс-служба "России сегодня" опровергла сообщения о пожаре в здании - РИА Новости, 11.10.2022
Пресс-служба "России сегодня" опровергла сообщения о пожаре в здании
В здании медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве во вторник ложно сработала пожарная сигнализация, никакого возгорания не произошло,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:48
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происшествия
москва
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В здании медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве во вторник ложно сработала пожарная сигнализация, никакого возгорания не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.В ряде СМИ ранее появились сообщения об эвакуации сотрудников МИА "Россия сегодня" из-за пожара."Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, никакого возгорания нет, все в порядке", - уточнили в пресс-службе.
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Кирилл Волков
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происшествия, москва, миа "россия сегодня"
Происшествия, Москва, МИА "Россия сегодня"
15:48 11.10.2022 (обновлено: 15:50 11.10.2022)
 
Пресс-служба "России сегодня" опровергла сообщения о пожаре в здании

Пресс-служба "России сегодня" заявила о ложном срабатывании пожарной сигнализации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В здании медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве во вторник ложно сработала пожарная сигнализация, никакого возгорания не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.
В ряде СМИ ранее появились сообщения об эвакуации сотрудников МИА "Россия сегодня" из-за пожара.
"Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, никакого возгорания нет, все в порядке", - уточнили в пресс-службе.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 19:54
Сообщение о минировании телецентра в Луганске оказалось ложным
 
ПроисшествияМоскваМИА "Россия сегодня"
 
 
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