https://ria.ru/20221011/rossiya-1823142394.html

Пресс-служба "России сегодня" опровергла сообщения о пожаре в здании

Пресс-служба "России сегодня" опровергла сообщения о пожаре в здании - РИА Новости, 11.10.2022

Пресс-служба "России сегодня" опровергла сообщения о пожаре в здании

В здании медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве во вторник ложно сработала пожарная сигнализация, никакого возгорания не произошло,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:48

2022-10-11T15:48

2022-10-11T15:50

происшествия

москва

миа "россия сегодня"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795165127_0:5:3175:1791_1920x0_80_0_0_d401bd4fde55553c030238a7efa4ca08.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В здании медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве во вторник ложно сработала пожарная сигнализация, никакого возгорания не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.В ряде СМИ ранее появились сообщения об эвакуации сотрудников МИА "Россия сегодня" из-за пожара."Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, никакого возгорания нет, все в порядке", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221004/lugansk-1821546091.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, миа "россия сегодня"