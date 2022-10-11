https://ria.ru/20221011/rosselkhoznadzor-1823003784.html
В России имеются аналоги импортных ветпрепаратов, заявил Россельхознадзор
В России имеются аналоги импортных ветпрепаратов, заявил Россельхознадзор - РИА Новости, 11.10.2022
В России имеются аналоги импортных ветпрепаратов, заявил Россельхознадзор
Иностранные производители ветсредств, несмотря на договоренности, не предоставили графики депонирования штаммов заболеваний, используемых при их производстве,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:54
2022-10-11T09:54
2022-10-11T09:54
здоровье - общество
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Иностранные производители ветсредств, несмотря на договоренности, не предоставили графики депонирования штаммов заболеваний, используемых при их производстве, создавая тем самым угрозу биологической безопасности РФ, но в стране достаточно и своих аналогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора."В июле 2022 года Россельхознадзор провел совещание с зарубежными производителями, на котором были достигнуты договоренности о представлении согласованных с государственными коллекциями графиков депонирования штаммов, которые зарубежными производителями до сегодняшнего дня не исполнены", - сообщили в пресс-службе.Согласно ФЗ "О биологической безопасности в РФ", все штаммы патогенных микроорганизмов и вирусов, используемые при производстве зарегистрированных в стране лекарств для ветприменения, подлежат обязательному депонированию в российских коллекциях патогенных микроорганизмов и вирусов. В пресс-службе отметили, что у зарубежных производителей было два года с момента вступления закона в силу вместе с переходным периодом, чтобы собрать необходимые сведения."Безусловно, такая ситуация представляет определенную угрозу биологической безопасности России. В особенности когда речь идет про живые (аттенуированные) вакцинные штаммы... Мы неоднократно заявляли: практически по всем ветеринарным препаратам есть отечественные аналоги - как для сельхозживотных, так и для домашних. Вместе с тем, закрываться от международной торговли Россия не намерена. Однако есть закон, и его нужно исполнять", - подчеркнули в пресс-службе.Там отметили, что в России зарегистрировано больше отечественных ветеринарных вакцин, чем зарубежных, а все российские производители выпускают иммунобиологическую продукцию из штаммов микроорганизмов, циркулирующих на территории РФ. В свою очередь, все штаммы, переданные производителями ветпрепаратов, хранятся в коллекциях на основании договора с госучреждением, который гарантирует сохранение права интеллектуальной собственности."В случае с лекарственными препаратами речь идет об обязательном предоставлении образцов микроорганизмов в орган по депонированию с целью патентования. Ссылка на коммерческую тайну в данном случае не уместна", - заметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220422/vetkliniki-1784922939.html
https://ria.ru/20220913/preparaty-1816389523.html
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РИА Новости
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Общество
В России имеются аналоги импортных ветпрепаратов, заявил Россельхознадзор
Россельхознадзор: В России достаточно аналогов импортных ветпрепаратов
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Иностранные производители ветсредств, несмотря на договоренности, не предоставили графики депонирования штаммов заболеваний, используемых при их производстве, создавая тем самым угрозу биологической безопасности РФ, но в стране достаточно и своих аналогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.
"В июле 2022 года Россельхознадзор провел совещание с зарубежными производителями, на котором были достигнуты договоренности о представлении согласованных с государственными коллекциями графиков депонирования штаммов, которые зарубежными производителями до сегодняшнего дня не исполнены", - сообщили в пресс-службе.
Согласно ФЗ "О биологической безопасности в РФ", все штаммы патогенных микроорганизмов и вирусов, используемые при производстве зарегистрированных в стране лекарств для ветприменения, подлежат обязательному депонированию в российских коллекциях патогенных микроорганизмов и вирусов. В пресс-службе отметили, что у зарубежных производителей было два года с момента вступления закона в силу вместе с переходным периодом, чтобы собрать необходимые сведения.
"Безусловно, такая ситуация представляет определенную угрозу биологической безопасности России. В особенности когда речь идет про живые (аттенуированные) вакцинные штаммы... Мы неоднократно заявляли: практически по всем ветеринарным препаратам есть отечественные аналоги - как для сельхозживотных, так и для домашних. Вместе с тем, закрываться от международной торговли Россия не намерена. Однако есть закон, и его нужно исполнять", - подчеркнули в пресс-службе.
Там отметили, что в России зарегистрировано больше отечественных ветеринарных вакцин, чем зарубежных, а все российские производители выпускают иммунобиологическую продукцию из штаммов микроорганизмов, циркулирующих на территории РФ. В свою очередь, все штаммы, переданные производителями ветпрепаратов, хранятся в коллекциях на основании договора с госучреждением, который гарантирует сохранение права интеллектуальной собственности.
"В случае с лекарственными препаратами речь идет об обязательном предоставлении образцов микроорганизмов в орган по депонированию с целью патентования. Ссылка на коммерческую тайну в данном случае не уместна", - заметили в пресс-службе.