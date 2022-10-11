Рейтинг@Mail.ru
В России имеются аналоги импортных ветпрепаратов, заявил Россельхознадзор - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/rosselkhoznadzor-1823003784.html
В России имеются аналоги импортных ветпрепаратов, заявил Россельхознадзор
В России имеются аналоги импортных ветпрепаратов, заявил Россельхознадзор - РИА Новости, 11.10.2022
В России имеются аналоги импортных ветпрепаратов, заявил Россельхознадзор
Иностранные производители ветсредств, несмотря на договоренности, не предоставили графики депонирования штаммов заболеваний, используемых при их производстве,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:54
2022-10-11T09:54
здоровье - общество
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754451366_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa55008db76e11ab8017e7d6485a8c96.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Иностранные производители ветсредств, несмотря на договоренности, не предоставили графики депонирования штаммов заболеваний, используемых при их производстве, создавая тем самым угрозу биологической безопасности РФ, но в стране достаточно и своих аналогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора."В июле 2022 года Россельхознадзор провел совещание с зарубежными производителями, на котором были достигнуты договоренности о представлении согласованных с государственными коллекциями графиков депонирования штаммов, которые зарубежными производителями до сегодняшнего дня не исполнены", - сообщили в пресс-службе.Согласно ФЗ "О биологической безопасности в РФ", все штаммы патогенных микроорганизмов и вирусов, используемые при производстве зарегистрированных в стране лекарств для ветприменения, подлежат обязательному депонированию в российских коллекциях патогенных микроорганизмов и вирусов. В пресс-службе отметили, что у зарубежных производителей было два года с момента вступления закона в силу вместе с переходным периодом, чтобы собрать необходимые сведения."Безусловно, такая ситуация представляет определенную угрозу биологической безопасности России. В особенности когда речь идет про живые (аттенуированные) вакцинные штаммы... Мы неоднократно заявляли: практически по всем ветеринарным препаратам есть отечественные аналоги - как для сельхозживотных, так и для домашних. Вместе с тем, закрываться от международной торговли Россия не намерена. Однако есть закон, и его нужно исполнять", - подчеркнули в пресс-службе.Там отметили, что в России зарегистрировано больше отечественных ветеринарных вакцин, чем зарубежных, а все российские производители выпускают иммунобиологическую продукцию из штаммов микроорганизмов, циркулирующих на территории РФ. В свою очередь, все штаммы, переданные производителями ветпрепаратов, хранятся в коллекциях на основании договора с госучреждением, который гарантирует сохранение права интеллектуальной собственности."В случае с лекарственными препаратами речь идет об обязательном предоставлении образцов микроорганизмов в орган по депонированию с целью патентования. Ссылка на коммерческую тайну в данном случае не уместна", - заметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220422/vetkliniki-1784922939.html
https://ria.ru/20220913/preparaty-1816389523.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754451366_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aed8b9d400aa8ff7ca7c495ca3aade1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Общество
09:54 11.10.2022
 
В России имеются аналоги импортных ветпрепаратов, заявил Россельхознадзор

Россельхознадзор: В России достаточно аналогов импортных ветпрепаратов

© Depositphotos / Varavin88Ветеринар лечит ухо кошки
Ветеринар лечит ухо кошки - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Depositphotos / Varavin88
Ветеринар лечит ухо кошки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Иностранные производители ветсредств, несмотря на договоренности, не предоставили графики депонирования штаммов заболеваний, используемых при их производстве, создавая тем самым угрозу биологической безопасности РФ, но в стране достаточно и своих аналогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.
"В июле 2022 года Россельхознадзор провел совещание с зарубежными производителями, на котором были достигнуты договоренности о представлении согласованных с государственными коллекциями графиков депонирования штаммов, которые зарубежными производителями до сегодняшнего дня не исполнены", - сообщили в пресс-службе.
Ветеринар держит кошку во время обследования - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 14:53
Россельхознадзор призвал ветклиники перейти на отечественные препараты
Согласно ФЗ "О биологической безопасности в РФ", все штаммы патогенных микроорганизмов и вирусов, используемые при производстве зарегистрированных в стране лекарств для ветприменения, подлежат обязательному депонированию в российских коллекциях патогенных микроорганизмов и вирусов. В пресс-службе отметили, что у зарубежных производителей было два года с момента вступления закона в силу вместе с переходным периодом, чтобы собрать необходимые сведения.
"Безусловно, такая ситуация представляет определенную угрозу биологической безопасности России. В особенности когда речь идет про живые (аттенуированные) вакцинные штаммы... Мы неоднократно заявляли: практически по всем ветеринарным препаратам есть отечественные аналоги - как для сельхозживотных, так и для домашних. Вместе с тем, закрываться от международной торговли Россия не намерена. Однако есть закон, и его нужно исполнять", - подчеркнули в пресс-службе.
Там отметили, что в России зарегистрировано больше отечественных ветеринарных вакцин, чем зарубежных, а все российские производители выпускают иммунобиологическую продукцию из штаммов микроорганизмов, циркулирующих на территории РФ. В свою очередь, все штаммы, переданные производителями ветпрепаратов, хранятся в коллекциях на основании договора с госучреждением, который гарантирует сохранение права интеллектуальной собственности.
"В случае с лекарственными препаратами речь идет об обязательном предоставлении образцов микроорганизмов в орган по депонированию с целью патентования. Ссылка на коммерческую тайну в данном случае не уместна", - заметили в пресс-службе.
Ветеринарная аптека в одном из зоомагазинов в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 10:19
В России есть все нужные ветпрепараты, заявил Россельхознадзор
 
Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала