https://ria.ru/20221011/retsessiya-1823219941.html
Власти Германии ожидают рецессию и инфляцию в 2023 году
Власти Германии ожидают рецессию и инфляцию в 2023 году - РИА Новости, 11.10.2022
Власти Германии ожидают рецессию и инфляцию в 2023 году
Федеральное правительство ФРГ в следующем году ожидает наступления рецессии и сохранения высоких показателей инфляции, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:33
2022-10-11T19:33
2022-10-11T20:07
экономика
цены на нефть
роберт хабек
владимир путин
россия
германия
украина
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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Федеральное правительство ФРГ в следующем году ожидает наступления рецессии и сохранения высоких показателей инфляции, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на готовящийся доклад властей страны.По данным агентства DPA и издания Handelsblatt, получивших доступ к осеннему докладу правительства, власти в 2023 году ожидают рецессию, а также предполагают, что, несмотря на меры по снижению цен на газ, инфляция останется на уровне 7 %.В текущем году правительство рассчитывает на экономический рост лишь в 1,4 %, а в 2023 году валовый внутренний продукт предположительно сократится на 0,4 %.Таким образом, правительство значительно скорректировало ранние прогнозы в сторону понижения.Доклад будет представлен в среду министром экономики Робертом Хабеком.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, роберт хабек, владимир путин, россия, германия, украина
Экономика, Цены на нефть, Роберт Хабек, Владимир Путин, Россия, Германия, Украина
19:33 11.10.2022 (обновлено: 20:07 11.10.2022)
Власти Германии ожидают рецессию и инфляцию в 2023 году
Правительство Германии ожидает рецессию и инфляцию в 2023 году, несмотря на пакет мер
БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Федеральное правительство ФРГ в следующем году ожидает наступления рецессии и сохранения высоких показателей инфляции, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на готовящийся доклад властей страны.
По данным агентства DPA и издания Handelsblatt, получивших доступ к осеннему докладу правительства, власти в 2023 году ожидают рецессию, а также предполагают, что, несмотря на меры по снижению цен на газ, инфляция останется на уровне 7 %.
В текущем году правительство рассчитывает на экономический рост лишь в 1,4 %, а в 2023 году валовый внутренний продукт предположительно сократится на 0,4 %.
Таким образом, правительство значительно скорректировало ранние прогнозы в сторону понижения.
Доклад будет представлен в среду министром экономики Робертом Хабеком
.
Запад усилил санкционное давление на Россию
из-за Украины
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.