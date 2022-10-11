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Власти Германии ожидают рецессию и инфляцию в 2023 году - РИА Новости, 11.10.2022
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Власти Германии ожидают рецессию и инфляцию в 2023 году
Власти Германии ожидают рецессию и инфляцию в 2023 году - РИА Новости, 11.10.2022
Власти Германии ожидают рецессию и инфляцию в 2023 году
Федеральное правительство ФРГ в следующем году ожидает наступления рецессии и сохранения высоких показателей инфляции, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:33
2022-10-11T20:07
экономика
цены на нефть
роберт хабек
владимир путин
россия
германия
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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Федеральное правительство ФРГ в следующем году ожидает наступления рецессии и сохранения высоких показателей инфляции, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на готовящийся доклад властей страны.По данным агентства DPA и издания Handelsblatt, получивших доступ к осеннему докладу правительства, власти в 2023 году ожидают рецессию, а также предполагают, что, несмотря на меры по снижению цен на газ, инфляция останется на уровне 7 %.В текущем году правительство рассчитывает на экономический рост лишь в 1,4 %, а в 2023 году валовый внутренний продукт предположительно сократится на 0,4 %.Таким образом, правительство значительно скорректировало ранние прогнозы в сторону понижения.Доклад будет представлен в среду министром экономики Робертом Хабеком.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, цены на нефть, роберт хабек, владимир путин, россия, германия, украина
Экономика, Цены на нефть, Роберт Хабек, Владимир Путин, Россия, Германия, Украина
19:33 11.10.2022 (обновлено: 20:07 11.10.2022)
 
Власти Германии ожидают рецессию и инфляцию в 2023 году

Правительство Германии ожидает рецессию и инфляцию в 2023 году, несмотря на пакет мер

© Depositphotos / pandionhiatus3Вид на Берлин
Вид на Берлин - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Depositphotos / pandionhiatus3
Вид на Берлин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Федеральное правительство ФРГ в следующем году ожидает наступления рецессии и сохранения высоких показателей инфляции, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на готовящийся доклад властей страны.
По данным агентства DPA и издания Handelsblatt, получивших доступ к осеннему докладу правительства, власти в 2023 году ожидают рецессию, а также предполагают, что, несмотря на меры по снижению цен на газ, инфляция останется на уровне 7 %.
В текущем году правительство рассчитывает на экономический рост лишь в 1,4 %, а в 2023 году валовый внутренний продукт предположительно сократится на 0,4 %.
Таким образом, правительство значительно скорректировало ранние прогнозы в сторону понижения.
Доклад будет представлен в среду министром экономики Робертом Хабеком.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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