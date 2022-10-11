https://ria.ru/20221011/retsessiya-1823219941.html

Власти Германии ожидают рецессию и инфляцию в 2023 году

Власти Германии ожидают рецессию и инфляцию в 2023 году - РИА Новости, 11.10.2022

Власти Германии ожидают рецессию и инфляцию в 2023 году

Федеральное правительство ФРГ в следующем году ожидает наступления рецессии и сохранения высоких показателей инфляции, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:33

2022-10-11T19:33

2022-10-11T20:07

экономика

цены на нефть

роберт хабек

владимир путин

россия

германия

украина

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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Федеральное правительство ФРГ в следующем году ожидает наступления рецессии и сохранения высоких показателей инфляции, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на готовящийся доклад властей страны.По данным агентства DPA и издания Handelsblatt, получивших доступ к осеннему докладу правительства, власти в 2023 году ожидают рецессию, а также предполагают, что, несмотря на меры по снижению цен на газ, инфляция останется на уровне 7 %.В текущем году правительство рассчитывает на экономический рост лишь в 1,4 %, а в 2023 году валовый внутренний продукт предположительно сократится на 0,4 %.Таким образом, правительство значительно скорректировало ранние прогнозы в сторону понижения.Доклад будет представлен в среду министром экономики Робертом Хабеком.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, роберт хабек, владимир путин, россия, германия, украина