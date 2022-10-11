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Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства девочки в Костроме - РИА Новости, 11.10.2022
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Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства девочки в Костроме
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства девочки в Костроме - РИА Новости, 11.10.2022
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства девочки в Костроме
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела об убийстве 12-летней девочки ее одноклассником в Костроме, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:09
2022-10-11T12:09
происшествия
александр бастрыкин
кострома
россия
костромская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела об убийстве 12-летней девочки ее одноклассником в Костроме, сообщает СК РФ во вторник.Тело девочки-подростка нашли накануне вечером в подъезде многоквартирного дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего."Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Костромской области Левченко Д.Н. представить доклад о проведенных следственных действиях. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в релизе.В СУСК по Костромской области уточнили РИА Новости, что мальчику тоже 12 лет, как и убитой. Там пока не комментируют, какое наказание может ему грозить, но, согласно законодательству, в России уголовная ответственность за убийства допускается с 14 лет, не младше.К расследованию подключилась и прокуратура Костромской области. "Организована проверка. Проверяются условия воспитания детей и работа органов профилактики", - сообщили РИА Новости в областном надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20221011/minirovanie-1823026506.html
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происшествия, александр бастрыкин, кострома, россия, костромская область
Происшествия, Александр Бастрыкин, Кострома, Россия, Костромская область
12:09 11.10.2022
 
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства девочки в Костроме

Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства двенадцатилетней девочки в Костроме

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела об убийстве 12-летней девочки ее одноклассником в Костроме, сообщает СК РФ во вторник.
Тело девочки-подростка нашли накануне вечером в подъезде многоквартирного дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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"Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Костромской области Левченко Д.Н. представить доклад о проведенных следственных действиях. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в релизе.
В СУСК по Костромской области уточнили РИА Новости, что мальчику тоже 12 лет, как и убитой. Там пока не комментируют, какое наказание может ему грозить, но, согласно законодательству, в России уголовная ответственность за убийства допускается с 14 лет, не младше.
К расследованию подключилась и прокуратура Костромской области. "Организована проверка. Проверяются условия воспитания детей и работа органов профилактики", - сообщили РИА Новости в областном надзорном ведомстве.
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