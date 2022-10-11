https://ria.ru/20221011/primore-1822999084.html

В администрации Надеждинского района Приморья провели обыски

В администрации Надеждинского района Приморья провели обыски - РИА Новости, 11.10.2022

В администрации Надеждинского района Приморья провели обыски

Правоохранители в рамках расследования дела об отказах в выдаче "дальневосточных гектаров" в Приморье провели обыски в администрации Надеждинского района,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:27

2022-10-11T09:27

2022-10-11T09:27

происшествия

юрий трутнев

надеждинский район

россия

большой камень

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Правоохранители в рамках расследования дела об отказах в выдаче "дальневосточных гектаров" в Приморье провели обыски в администрации Надеждинского района, сообщает региональное СУСК РФ.Весной следователи возбудили уголовные дела по факту халатности при предоставлении земельных участков по программе "дальневосточный гектар" в Большом Камне и Надеждинском районе Приморья. Прокуратура тогда отмечала, что "рассмотрено свыше 680 заявлений, ранее оставленных без разрешения". Наибольшее их число выявлено в Надеждинском районе - там не приняты решения более чем по 1 тысяче обращений по "дальневосточному гектару"."В рамках расследования уголовного дела в администрации Надеждинского муниципального района Приморского края проводятся обыски в целях изъятия необходимых документов, относящихся к предмету расследования. Также производятся допросы соответствующих должностных лиц и устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Следователи просят местных жителей, которым необоснованно отказали в получении "гектара" на территории Надеждинского муниципального района, обратиться в СУСК по телефонам 249-39-65, 240-69-83.Для безвозмездного пользования участок по программе "дальневосточный гектар" выдается на пять лет. По прошествии этого времени его можно оформить в аренду сроком до 49 лет или в собственность. Это возможно только в том случае, если земля действительно используется согласно правилам программы.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил о жалобах на то, что ряд муниципальных служащих намеренно задерживают проверку по "дальневосточным гектарам " для передачи их в собственность. По его словам, есть случаи, когда задержка составляет 11 месяцев, а потом, пользуясь тем, что сроки рассмотрения уже переходят установленную законом планку в пять лет, чиновники просто изымают этот участок. Трутнев отметил, что попросил Генпрокуратуру проверить ситуацию с выдачей гектаров. Также, по его словам, надо рассмотреть возможность забрать функцию передачи такой земли у муниципалитетов и отдать ее на федеральный уровень.

https://ria.ru/20221010/sk-1822941587.html

https://realty.ria.ru/20220822/kgiop-1811259544.html

надеждинский район

россия

большой камень

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происшествия, юрий трутнев, надеждинский район, россия, большой камень, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф