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В администрации Надеждинского района Приморья провели обыски - РИА Новости, 11.10.2022
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В администрации Надеждинского района Приморья провели обыски
В администрации Надеждинского района Приморья провели обыски - РИА Новости, 11.10.2022
В администрации Надеждинского района Приморья провели обыски
Правоохранители в рамках расследования дела об отказах в выдаче "дальневосточных гектаров" в Приморье провели обыски в администрации Надеждинского района,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:27
2022-10-11T09:27
происшествия
юрий трутнев
надеждинский район
россия
большой камень
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Правоохранители в рамках расследования дела об отказах в выдаче "дальневосточных гектаров" в Приморье провели обыски в администрации Надеждинского района, сообщает региональное СУСК РФ.Весной следователи возбудили уголовные дела по факту халатности при предоставлении земельных участков по программе "дальневосточный гектар" в Большом Камне и Надеждинском районе Приморья. Прокуратура тогда отмечала, что "рассмотрено свыше 680 заявлений, ранее оставленных без разрешения". Наибольшее их число выявлено в Надеждинском районе - там не приняты решения более чем по 1 тысяче обращений по "дальневосточному гектару"."В рамках расследования уголовного дела в администрации Надеждинского муниципального района Приморского края проводятся обыски в целях изъятия необходимых документов, относящихся к предмету расследования. Также производятся допросы соответствующих должностных лиц и устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Следователи просят местных жителей, которым необоснованно отказали в получении "гектара" на территории Надеждинского муниципального района, обратиться в СУСК по телефонам 249-39-65, 240-69-83.Для безвозмездного пользования участок по программе "дальневосточный гектар" выдается на пять лет. По прошествии этого времени его можно оформить в аренду сроком до 49 лет или в собственность. Это возможно только в том случае, если земля действительно используется согласно правилам программы.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил о жалобах на то, что ряд муниципальных служащих намеренно задерживают проверку по "дальневосточным гектарам " для передачи их в собственность. По его словам, есть случаи, когда задержка составляет 11 месяцев, а потом, пользуясь тем, что сроки рассмотрения уже переходят установленную законом планку в пять лет, чиновники просто изымают этот участок. Трутнев отметил, что попросил Генпрокуратуру проверить ситуацию с выдачей гектаров. Также, по его словам, надо рассмотреть возможность забрать функцию передачи такой земли у муниципалитетов и отдать ее на федеральный уровень.
https://ria.ru/20221010/sk-1822941587.html
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надеждинский район
россия
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происшествия, юрий трутнев, надеждинский район, россия, большой камень, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Юрий Трутнев, Надеждинский район, Россия, Большой Камень, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
09:27 11.10.2022
 
В администрации Надеждинского района Приморья провели обыски

СК России провел обыски в администрации Надеждинского района Приморского края

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Правоохранители в рамках расследования дела об отказах в выдаче "дальневосточных гектаров" в Приморье провели обыски в администрации Надеждинского района, сообщает региональное СУСК РФ.
Весной следователи возбудили уголовные дела по факту халатности при предоставлении земельных участков по программе "дальневосточный гектар" в Большом Камне и Надеждинском районе Приморья. Прокуратура тогда отмечала, что "рассмотрено свыше 680 заявлений, ранее оставленных без разрешения". Наибольшее их число выявлено в Надеждинском районе - там не приняты решения более чем по 1 тысяче обращений по "дальневосточному гектару".
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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"В рамках расследования уголовного дела в администрации Надеждинского муниципального района Приморского края проводятся обыски в целях изъятия необходимых документов, относящихся к предмету расследования. Также производятся допросы соответствующих должностных лиц и устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Следователи просят местных жителей, которым необоснованно отказали в получении "гектара" на территории Надеждинского муниципального района, обратиться в СУСК по телефонам 249-39-65, 240-69-83.
Для безвозмездного пользования участок по программе "дальневосточный гектар" выдается на пять лет. По прошествии этого времени его можно оформить в аренду сроком до 49 лет или в собственность. Это возможно только в том случае, если земля действительно используется согласно правилам программы.
Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил о жалобах на то, что ряд муниципальных служащих намеренно задерживают проверку по "дальневосточным гектарам " для передачи их в собственность. По его словам, есть случаи, когда задержка составляет 11 месяцев, а потом, пользуясь тем, что сроки рассмотрения уже переходят установленную законом планку в пять лет, чиновники просто изымают этот участок. Трутнев отметил, что попросил Генпрокуратуру проверить ситуацию с выдачей гектаров. Также, по его словам, надо рассмотреть возможность забрать функцию передачи такой земли у муниципалитетов и отдать ее на федеральный уровень.
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ПроисшествияЮрий ТрутневНадеждинский районРоссияБольшой КаменьСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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